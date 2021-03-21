林毅夫：中國經濟體量2030年或成世界第一

▲世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，若中國可在接下來的10年中，每年實現5%至6%的經濟增長，一直到2030年，中國的經濟體量將成為全球第一。他還提到，若中國在接下來的15年可實現5%至6%的經濟成長，到2035年時，中國人均GDP將達到2.3萬美元的水準。

中國發展高層論壇2021年會3月20至22日在北京舉行，今年論壇主題為「邁上現代化新徵程的中國」，圍繞「十四五」規劃，新階段、新理念、新格局，中美關係回顧與展望，知識產權保護，全球公共衛生，科技創新，綠色轉型，鄉村振興等主題進行探討。

《中新網》報導，林毅夫在出席活動時，分析中國經濟未來走向。儘管在最新公佈的「十四五」規劃和2035遠景目標綱要中，中國政府並未設立一個具體的經濟增長目標，但也可從中看到一些隱含或者說潛在的指標。

林毅夫認為，中國具備後發優勢，從2020年一直到2035年都可實現高速增長，但並非一定要有9%的增長，因為中國還必須關注其它問題，像是增長潛力釋放、結構性改革、力爭2030年碳達峰、2060年碳中和以及收入不平等的問題。

至於未來，林毅夫分析，若中國在接下來的15年可實現5%至6%的經濟增長，「到2035年時，中國將實現設立的增長目標，相比2020年人均GDP翻一番，那將是人均23000美元的水平。」