　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

林毅夫：中國經濟體量2030年或成世界第一

▲▼世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長、北京大學南南合作與發展學院院長、北京大學國家發展研究院名譽院長林毅夫。（圖／CFP）

▲世界銀行前高級副行長兼首席經濟學家、北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

北京大學新結構經濟學研究院院長林毅夫指出，若中國可在接下來的10年中，每年實現5%至6%的經濟增長，一直到2030年，中國的經濟體量將成為全球第一。他還提到，若中國在接下來的15年可實現5%至6%的經濟成長，到2035年時，中國人均GDP將達到2.3萬美元的水準。

中國發展高層論壇2021年會3月20至22日在北京舉行，今年論壇主題為「邁上現代化新徵程的中國」，圍繞「十四五」規劃，新階段、新理念、新格局，中美關係回顧與展望，知識產權保護，全球公共衛生，科技創新，綠色轉型，鄉村振興等主題進行探討。

《中新網》報導，林毅夫在出席活動時，分析中國經濟未來走向。儘管在最新公佈的「十四五」規劃和2035遠景目標綱要中，中國政府並未設立一個具體的經濟增長目標，但也可從中看到一些隱含或者說潛在的指標。

林毅夫認為，中國具備後發優勢，從2020年一直到2035年都可實現高速增長，但並非一定要有9%的增長，因為中國還必須關注其它問題，像是增長潛力釋放、結構性改革、力爭2030年碳達峰、2060年碳中和以及收入不平等的問題。

至於未來，林毅夫分析，若中國在接下來的15年可實現5%至6%的經濟增長，「到2035年時，中國將實現設立的增長目標，相比2020年人均GDP翻一番，那將是人均23000美元的水平。」

ET快訊
鮭魚之夢反擊！壽司郎喊告攏係假　親駁YT「黃牛鮭」：再亂講就
全球「最會偷吃」是亞洲這1國！56%認出軌　女比男多
壽司郎要告「張鮭魚之夢」？台中分店回應了
20歲子遭撞亡！警稱「直行車應讓轉彎車」　父下跪控：誤導
西濱2死車禍！倖存伯父喊「不要救我」　醫發病危：狀況非常不好

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

林毅夫：中國經濟體量2030年或成世界第一

美為台和中方交戰？　美前軍官憂心「將有百萬人死亡」

楊潔篪「嗆美金句」竟有商機！淘寶出現「中國人不吃這套」t恤

國台辦批「建設性模糊」玩文字遊戲　陸委會反指負面解讀

北京「平視」華府　張亞中：美中共管台的時代結束

中美戰略對話互嗆　他爆美國怕拜登被當弱勢總統

在台工作陸籍人士飛回上海　20日確診新冠肺炎！

解放軍女軍人囂張當小三　嗆正宮「我也爽呀」逼離婚...陸網全怒！

長髮正妹瞞父母偷整眼睛！　麻醉心驟停險死「智商退回1歲」

存封琥珀億萬年　恐龍時代「大角怪」首亮相

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

智慧型手錶通知凌晨消耗500卡　她意外揭男友「床上運動」偷吃

遭白人男攻擊！76歲亞裔嬤自衛　「抄傢伙」K對方...他滿臉血送醫

拋棄垃圾食物！50天肥肚變腹肌　重訓+控制飲食...減下11.9%體脂

台南「天井漩渦」奇景缺水乾涸　遊客看失望...景觀咖啡廳空位多

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

林毅夫：中國經濟體量2030年或成世界第一

美為台和中方交戰？　美前軍官憂心「將有百萬人死亡」

楊潔篪「嗆美金句」竟有商機！淘寶出現「中國人不吃這套」t恤

國台辦批「建設性模糊」玩文字遊戲　陸委會反指負面解讀

北京「平視」華府　張亞中：美中共管台的時代結束

中美戰略對話互嗆　他爆美國怕拜登被當弱勢總統

在台工作陸籍人士飛回上海　20日確診新冠肺炎！

解放軍女軍人囂張當小三　嗆正宮「我也爽呀」逼離婚...陸網全怒！

長髮正妹瞞父母偷整眼睛！　麻醉心驟停險死「智商退回1歲」

存封琥珀億萬年　恐龍時代「大角怪」首亮相

楊繡惠來了！宣布參戰《飢餓》主持人　網支持嗨喊：好有哏

彰化阿北跨分隔島穿越馬路...機車撞擊瞬間曝！2人倒地急送醫

空降新竹？高虹安狂被柯媽讚「優秀」　柯文哲：一步一步來

單親媽忘帶尿布　老師竟「彩色筆塗肚」提醒：媽媽請看聯絡簿！

王竫婷31分領軍逆轉21分落後　佛光季軍戰90比85退文化

王溢正主場開幕先發　豪勁何時登板已敲定

西濱火燒車奪2命！預拌車駕駛現身殯儀館　點頭默認「開太快」

美中會談爆火藥味　蘇貞昌：各國對專制極權作為感到憂心

變清爽了！基隆一信陸橋拆除工程超前完成　21日6時恢復通行

從小被媽媽拋棄！黑豹以為自己是貓　跟羅威拿成為摯友搭肩舔毛

癡等男友接機「氣到想分手」　轉頭見對方直接捂臉爆哭

大陸熱門新聞

男童坐地討抱抱被放生　終於想自己走卻被輾

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

正妹偷整眼睛！　麻醉心驟停險死「智商剩1歲」

禽獸王朝6帝超變態　愛看美人群交

女軍人高調嗆正宮「我也爽」逼離婚...陸網全怒！

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

國一妹淪提款機！不堪校園霸凌投江溺亡

在台工作陸人飛回上海　確診新冠肺炎！

上課聽到怪聲音　她一決定立大功

美為台與中方交戰？　美前軍官憂心預測

史上最強陪嫁丫鬟！竟逆襲扶正變皇后

三星堆遺址新發現　大量神秘「金面具」出土

張亞中：美中共管台灣的時代結束

24歲人妻酒店產嬰　掐死扔垃圾桶

更多熱門

相關新聞

拜登剛上任就槓上中俄　《紐時》解析大國競爭新局

拜登剛上任就槓上中俄　《紐時》解析大國競爭新局

美國總統拜登上任不到60天，本週先後卯上俄羅斯與中國。紐約時報分析，全球大國競爭邁入新局，與冷戰軍備競賽不同的是，科技、網路衝突和影響力行動將成為主軸。

兩岸鳳梨風波！BBC：史上最激烈「鳳梨之戰」

兩岸鳳梨風波！BBC：史上最激烈「鳳梨之戰」

美國組「新八國聯軍」　台學者：經濟靠中國

美國組「新八國聯軍」　台學者：經濟靠中國

嗆中國在作秀！白宮：誇大演說講給國內聽

嗆中國在作秀！白宮：誇大演說講給國內聽

美中會談落幕　未發表聯合聲明

美中會談落幕　未發表聯合聲明

關鍵字：

林毅夫中國經濟

讀者迴響

熱門新聞

醫科男「鮭魚之夢」傳遭壽司郎黑名單

快訊／福原愛發聲明「曝不接機媽媽原因」

張鮭魚之夢哭了　亮壽司郎提告截圖

重機女神23歲就有億萬身家！財產全被挖

遭狂轟「妖怪大姑」　江恆亘慌張現身機場回應了

《創造營》選手求不要再投票！超厭世反而爆紅

破處後「老婆性情大變」　他連3個月腿軟崩潰

少年看片完衝心儀女家　竟將她姊姊拖到廢棄空屋

福原愛2聲明驚見「相同關鍵」！

女童騎腳踏車遭輾撞！駕駛嗆：怎麼帶小孩

新竹送肉粽畫面曝光！白色米人躺校園跑道

比賽拆板模輸了！少女遭綑綁性侵

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

碩士女月薪28K　網：書白讀了

更多

最夯影音

更多
師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭

師父自稱觀音化身辦現場解答會　女信眾當場「鬼上身」身體狂扭
江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

江宏傑現身！面對記者詢問「辛苦了」掛嘴邊　女兒：馬麻在日本..蹦蹦跳超萌

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

罔腰分手前男友仍同居「要打破傳統」　曝為性生活而活..很久沒打了XD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

林俊傑直播「連線到粉絲」立馬說掰掰 　「喜歡王嘉爾嗎」他的答案Jackson失望了XDD

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

趙小僑哽咽曝胎停細節「才準備辦性別趴」　劉亮佐抱她痛哭：不要再生了

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面