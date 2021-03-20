美中會談落幕「未發表聯合聲明」　白宮國安顧問：艱難而直接

▲美國國務卿布林肯與白宮國家安全顧問蘇利文會後接受訪問。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

拜登政府任內首次美中高層會談結束，和事先預期相同，並未發表聯合聲明。美國國務卿布林肯（Antony Blinken）指出，與中方有坦承對話；白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）則表明會談過程「困難而直接」，不過仍有找到雙方利益一致的地方。中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪則表示，會談「坦率，具建設性，以及有益的」，但還是有相當分歧存在。

綜合外電報導，美中高層在本周進行會晤，美東時間周五（20日）展開本次會晤第三次閉門會談，結束後蘇利文告訴媒體記者，「我們預期在許多議題上會有艱難而直接的對話，而事實上也是如此」。與蘇利文並肩站著的是國務卿布林肯，他說在表達美方對中國人權議題上，包括新疆、蒙古和香港，以及中國對台灣的施壓和網路攻擊等的憂心時，並不意外得到中方充滿防禦性的回應。

▲▼楊潔篪與王毅先行步出，布林肯與蘇利文接受訪問。（圖／路透）

不過布林肯指出，雙方就伊朗、北韓、阿富汗和氣候變遷的問題上，各自利益是有交會的，而美方在會議上也做到了必須做的事，「在經濟、貿易和科技層面，我們告訴對方，我們正在和國會，我們的盟邦和夥伴們，針對這些議題合作進行重新檢視」，並且在未來對美國工人及商業進行全面的保護。

中國《新華社》報導，楊潔篪在會談結束後語調樂觀，但指出雙方曾存在重要分期。中國外交部長王毅則表示，中方已在會談中表明主權是原則問題，提醒美國不要低估中國捍衛主權的決心。

美中雙方在本次會晤開場時即發表強硬言論，楊潔篪違反先約定好的「2分鐘開場白」，反而進行長達16分鐘的超時演說，讓美方官員批評沒禮貌，而布林肯也特地留下原本要照既定行程離席的記者團，對楊的演說進行回應。美國總統拜登在會後讚許布林肯的表現，「我為他感到驕傲」。