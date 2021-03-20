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美國組「新八國聯軍」　台學者吐槽...這些國家經濟靠中國

▲▼兩岸圓桌論壇協會,張顯耀,吳子嘉,趙建民。（圖／記者曾俊豪攝）

▲兩岸圓桌論壇協會19日在台北舉行座談會。（圖／記者曾俊豪攝）

記者任以芳／綜合報導

兩岸圓桌論壇協會19日在台北舉行「美中新關係暨大陸兩會後之兩岸關係發展與前瞻」座談會，談到美中2＋2會晤尖銳交鋒，政治大學國際關係研究中心研究員湯紹成指出，美國串聯盟邦抗中好像要擺出氣勢來，可是問題多多，尤其是歐洲大老遠把軍艦開到太平洋就沒油了，問題很難。更何況「新八國聯軍」最大貿易夥伴都是中國。

談到美國拜登政府上任後的美中新關係，湯紹成說，拜登對中政策和前任川普最大的不同，就是川普根本連後門都關了，但拜登還是要和你（中國）玩，那就等於有機會，所以拜登上台後，兩岸之間還沒有像川普時期那麼悲觀。

▲▼拜登、川普、2020美國總統大選。（圖／路透社）

▲川普、拜登「對中政策」做法不同。（圖／路透社）

湯紹成表示，若給川普與拜登一個總結，過去川普的對中政策就是「下定決心、逼到牆角」，而拜登則是「情勢所逼，因勢利導。」

他指出，拜登做法跟川普不一樣，川普是一個商人，拜登是一個政治老行家，所以他們兩個之間的核心內容用兩個字形容，就是哲學家康德所說的揚棄；所謂揚棄，就是一方面前人留下好的部分要發揚光大，另方面前人留下不好的要把它放棄的概念。

對於拜登對中採圍堵政策，湯紹成稱「新八國聯軍」，因為美國一邊是跨東亞這一塊，美、日、印、澳4國結合，一下要搞軍演，一下又推其他有的沒的，然後另一邊是找德國、英國、法國，再加一個加拿大，剛好是8個國家，現在這8個國家好像要擺出氣勢來，可是問題多多，因為這些國家，尤其是歐洲國家大老遠把軍艦開到太平洋這邊就沒油了，這問題實在很難不好搞。

湯紹成說，德國、法國的領導人都說合作可以，但不追隨、不跟隨美國，尤其法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）強調，美中角力下，法國必須有自己的策略：扮演平衡大國角色，所以美國在歐洲這一塊可以合作，可是力道好像沒那麼強。

▲▼2021,美國,阿拉斯加,安克雷奇,Anchorage,中美高層對話,美國國務卿布林肯（Antony Blinken）,白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）,大陸主管外交事務的中共政治局委員楊潔篪,大陸外交部長王毅。（圖／路透社）

▲外界評估，中美高層戰略不可能只開一次就解決累積問題。（圖／路透社）

湯紹成表示，尤其像去年底的中歐投資協定，雖然這只是談定而不是簽定，主要是說，德國總理梅克爾（Angela Merkel）輪值歐盟主席的任期要到了，中歐投資大致談好，細節未定加上時間急迫，所以先行宣布，把這事情敲定下來。雖然往後是否有變數還很難說，但可看出來，歐盟是經貿靠中國，安全靠美國，這個情況越來越明顯。

湯紹成強調，經貿與安全當然會相互影響，何況「新八國聯軍」的國家，他們最大貿易夥伴都是中國，這是不是新的形勢新的狀況？

他指出，這次美國國務卿布林肯和白宮國安顧問蘇利文18日在阿拉斯加與中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪及中國外交部長王毅進行會晤（美中2＋2），能不能讓美中雙方都認為彼此還是需要合作？這可能需要一些新情勢或新發展來誘導，例如北京以前對美國有兩個非常重要的談判籌碼，一是北朝鮮，另一個是伊朗。

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