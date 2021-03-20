停車場右轉輾撞女童！駕駛淡定坐車上　囂張錄影：怎麼帶小孩的

記者柯振中／綜合報導

在社區裡騎腳踏車，竟然突然被撞！一名女子日前帶著女兒，在社區的道路裡騎腳踏車，沒想到有輛休旅車駛來，完全沒有剎車，直接撞上女兒，駕駛還一副無所謂的態度，氣得她公開監視器畫面。

這名女子在臉書上分享，社區並無人車分道，一直以來就是住戶散步、運動的地方，她18日傍晚帶著女兒下樓運動，女兒看見右方來車，立刻停下來，想等對方過。

沒想到，車輛駕駛完全沒有停頓，轉彎過來直接撞上女兒，嚇得附近住戶當場呆住，媽媽也焦急地上前關心。不過，駕駛撞了人以後，第一件事不是道歉，劈頭痛罵女子「怎麼當媽的」，讓小孩在社區裡騎車。

▼女童當時停下來，等待白車經過，沒想到因此被撞。（圖／翻攝臉書）



女子感到十分生氣，拿手機出來錄影，駕駛則也拿出手機，接著一言不發，將撞倒的腳踏車移開，準備上車離場。

女子相當氣憤，帶著女兒到醫院檢查，丈夫也立刻報警處理，不過製作筆錄時，對方依舊一句道歉都沒有，態度十分囂張，氣得女子立刻改走調解委員會。

▼駕駛撞完人以後沒有道歉，反而開口罵人。（圖／翻攝臉書）



依據影片畫面，女童騎腳踏車時，疑似看到車輛駛來，停在馬路中間，等待車輛經過，沒想到該名駕駛轉彎以後，完全沒有減速，直接撞上女童，發現撞到東西才停下來。

眾多網友看完駕駛離譜的行為，以及肇事後的囂張態度，忍不住留言痛斥，「不管誰對誰錯，撞到了人連下來關心都沒有，這怎麼都說不過去了」、「好可惡的人！看了好生氣」、「有可能開車的真的沒看到…但是車主的態度真的很有問題。」