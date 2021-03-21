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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

如何沒核四、減空汙又有電？　蔡英文給答案：展綠、增氣！

▲▼總統蔡英文談發電問題。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

記者蕭羽耘／台北報導

第三天然氣接收站興建引發各界關切，重啟核四議題再度浮上檯面，總統蔡英文說，早一天燃氣，就少一天燃煤，她向大家報告，台灣的能源轉型方向很明確，就是「展綠、增氣、減煤、非核」。

針對用電議題，蔡英文昨天在臉書表示，除了全力衝刺綠能發電外，為了因應「淨零碳排」的新標準，減少使用燃煤的火力發電勢在必行，燃氣已經成為供電穩定、減碳又減空污的重要選項。

蔡總統說，知道中部的朋友非常關心，台中火力發電廠的議題，正全力和台中市政府協調，將中火從燃煤改成燃氣；也樂於見到台塑公司把麥寮電廠從燃煤改成燃氣，並願意提供必要協助。

蔡英文表示，為了大家健康，也為了供電穩定跟降低碳排和污染，很希望中央和地方一起努力達成，畢竟早一天燃氣，就少一天燃煤。如果一切順利，燃煤和燃氣發電的比例將會互換。

她提出，燃煤發電占比從2015年的45.4％，預計2025年下降為27%；燃氣發電占比從2015年的30.6%，預計2025年成長到50%。

蔡英文說，在能源轉型過程中，難免會遇到一些挑戰，或是中央跟地方有不同的意見，但她相信，只要抱著讓台灣更進步的期盼，就沒有不能攜手解決的問題，只要團結，就能通過考驗，讓台灣繼續穩定成長、進步

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