高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

▲總統蔡英文、高雄市長陳其邁、球后戴姿穎出席高苑工商校慶。（圖／高雄市政府提供）



政治中心／綜合報導

總統蔡英文19日出席高苑工商50周年校慶，參訪高苑工商棒球隊，她肯定高苑工商為台灣培養無數專業人才的貢獻，讓學生有機會在學習中有實作的經驗，陪同的高雄市長陳其邁也表示，技職教育體系育英人才，在高雄經濟發展過程中，絕對可以做出更多貢獻，來服務社會，成為中流砥柱。

陳其邁陪同蔡英文出席高苑工商50周年校慶，立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑，高苑工商董事長余政憲等也出席是項活動，還有羽球天后戴資穎及畢業校友共同見證，高苑工商為國家培育無數台灣之光。

蔡英文致詞提到，高苑工商歷屆的同學們不論是在專業技能學習，或者體育競賽都相當出色，像是在技能競賽裡，從機械科、美髮技術科，再到餐飲管理科，每個科系都有很好的成績。特別是余政憲董事長非常熱愛棒球，成立了高苑工商青棒隊，不但是全國頂尖的隊伍，也為台灣培育出很多棒球人才；籃球隊和足球隊也是有名的強隊。

陳其邁致詞時也提到，技職教育體系育英人才，不管是傳統產業或未來將轉型的高科技產業，都希望產學合作，他相信高苑工商的人才子弟，在高雄經濟發展過程中，絕對可以做出更多貢獻，來服務社會，成為中流砥柱。

隨後，陳其邁陪同蔡英文至棒球場瞭解棒球選手訓練過程，現場由總教練李來發向大家介紹，高苑工商棒球隊連續三年拿下冠軍，蔡英文在棒球及旗幟簽名，為校方球員們加油鼓舞士氣。

▼總統蔡英文、高雄市長陳其邁聽取總教練介紹棒球隊。（圖／高雄市政府提供）

