　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

▲▼總統蔡英文、高雄市長陳其邁出席高苑工商校慶。（圖／高雄市政府提供）

▲總統蔡英文、高雄市長陳其邁、球后戴姿穎出席高苑工商校慶。（圖／高雄市政府提供）

政治中心／綜合報導

總統蔡英文19日出席高苑工商50周年校慶，參訪高苑工商棒球隊，她肯定高苑工商為台灣培養無數專業人才的貢獻，讓學生有機會在學習中有實作的經驗，陪同的高雄市長陳其邁也表示，技職教育體系育英人才，在高雄經濟發展過程中，絕對可以做出更多貢獻，來服務社會，成為中流砥柱。

陳其邁陪同蔡英文出席高苑工商50周年校慶，立委賴瑞隆、邱志偉、許智傑，高苑工商董事長余政憲等也出席是項活動，還有羽球天后戴資穎及畢業校友共同見證，高苑工商為國家培育無數台灣之光。

蔡英文致詞提到，高苑工商歷屆的同學們不論是在專業技能學習，或者體育競賽都相當出色，像是在技能競賽裡，從機械科、美髮技術科，再到餐飲管理科，每個科系都有很好的成績。特別是余政憲董事長非常熱愛棒球，成立了高苑工商青棒隊，不但是全國頂尖的隊伍，也為台灣培育出很多棒球人才；籃球隊和足球隊也是有名的強隊。

陳其邁致詞時也提到，技職教育體系育英人才，不管是傳統產業或未來將轉型的高科技產業，都希望產學合作，他相信高苑工商的人才子弟，在高雄經濟發展過程中，絕對可以做出更多貢獻，來服務社會，成為中流砥柱。

隨後，陳其邁陪同蔡英文至棒球場瞭解棒球選手訓練過程，現場由總教練李來發向大家介紹，高苑工商棒球隊連續三年拿下冠軍，蔡英文在棒球及旗幟簽名，為校方球員們加油鼓舞士氣。

▼總統蔡英文、高雄市長陳其邁聽取總教練介紹棒球隊。（圖／高雄市政府提供）

▲▼總統蔡英文、高雄市長陳其邁出席高苑工商校慶。（圖／高雄市政府提供）

ET快訊
改名紀錄永遠都在！中和男大生吃完6千元鮭魚後悔了
獨／打兩份工買重機！騎士遭無照賓士男擊落慘死　友悲曝他生前經
他30天慘遭駕駛亂開車門擊落9次　原因曝光
換戰蚵仔！姓名有「蚵」吃免費蓋飯　鹿港業者：柯、娥同音半價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

政院喊卡「勞工職災保險法」　邱顯智：一如以往跳票豪不易外

邱國正談「中共要打多久陪多久」：沒有任何挑釁的意味

兩岸若長期不穩定　吳子嘉：中美將共管台灣

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

邱太三「3呼籲」喊話對岸　張顯耀：就是沒有九二共識的九二共識

鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人今早衝戶政改回本名

江啟臣稱民進黨主導興建核四　蘇貞昌批：完全不顧歷史事實

江趙朱連搶拜會拉攏　王金平：韓國瑜沒來

新北市刑大藏槍毒警政署未通報　徐國勇震怒：全案送地檢署偵查

請三思！改名大絕招一次看　這8招「回鮭」本名

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

政院喊卡「勞工職災保險法」　邱顯智：一如以往跳票豪不易外

邱國正談「中共要打多久陪多久」：沒有任何挑釁的意味

兩岸若長期不穩定　吳子嘉：中美將共管台灣

高苑工商50周年校慶　蔡英文盼持續為台灣培養專業人才

邱太三「3呼籲」喊話對岸　張顯耀：就是沒有九二共識的九二共識

鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人今早衝戶政改回本名

江啟臣稱民進黨主導興建核四　蘇貞昌批：完全不顧歷史事實

江趙朱連搶拜會拉攏　王金平：韓國瑜沒來

新北市刑大藏槍毒警政署未通報　徐國勇震怒：全案送地檢署偵查

請三思！改名大絕招一次看　這8招「回鮭」本名

2021年首場農藥瓶罐回收兌換活動　4月13日東山區農會登場

美債利空罩頂！新台幣連5貶收在28.463元

「L型與一字型透天」哪個好？　內行秒選它：採光好

白牌新世代街車「XSR155／CB150R／MT-15」輕檔3傑怎麼挑？

草屯分局「蘇志燮」所長履新　地方媽媽有福但宵小罪犯苦了

馬達西奇收歸國有代價慘　烏克蘭遭中資索賠36億美元

辣媽遭剖肚慘死！女賊抱「8月死胎」衝醫院　狂吼：這是我生的

海鷗不吃鮭魚！溜進超市叼走洋芋片「開吃畫面曝」網讚嘆

為何捐款10萬幫助更生人？「過來人」沈嶸曝社會隱憂

想婚新人照過來！婚紗婚攝婚戒蜜月一次搞定　2021台北春季結婚購物節搶好康

他伸右手狂摸「女伴超兇翹臀」　牛仔熱褲向上撩！走光畫面全洩

政治熱門新聞

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

戰爭只有2個選擇　邱國正一句話感動網

徐國勇：鮭魚改名潮之前全國有10人叫鮭魚

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

一輩子當鮭魚怎麼辦？還有一招密技可挽救

分析陳伯惟罷免結局　黃暐瀚：很難跨過門檻

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人已改回本名

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

衝最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74鮭魚　擠爆壽司郎

百年老校新建工程　屋頂突崩塌

壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水最多

盡量塞！改名沒字數限制　快把食材全放進名字裡

更多熱門

相關新聞

邱太三兩岸論述　張顯耀：兩岸定位不清楚

邱太三兩岸論述　張顯耀：兩岸定位不清楚

陸委會主委邱太三昨（18日）表示，尊重1992年兩岸兩會秉持相互諒解、求同存異的政治思維，進行溝通協商，達成若干共同認知與諒解的歷史事實。對此，前陸委會副主委張顯耀今日分析，邱太三的說法就是在形容「沒有九二共識的九二共識」，但他強調，就算沒有九二共識，仍須將兩岸定位說清楚。

江啓臣稱民進黨主導核四　蘇貞昌：不顧事實

江啓臣稱民進黨主導核四　蘇貞昌：不顧事實

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題

蔡英文挺「核四要蓋完」？　還原實情...她是憂停建有安全問題

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

蔡英文提3大「核四危險」關鍵原因：試運轉設備就壞了2124個

關鍵字：

蔡英文陳其邁高苑工商

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面