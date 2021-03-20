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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

蔡英文籲中火增燃氣　盧秀燕當面建議應「汰舊換新」

▲蔡英文、盧秀燕等人共同為台灣燈會開燈。（圖／台中市政府提供）

▲總統蔡英文、台中市長盧秀燕。（資料照／台中市政府提供）

記者徐政璿／台北報導

台中磐石會今（20）日舉辦第23、24屆會長交接典禮，台中市長盧秀燕主持印信交接，總統蔡英文也出席觀禮。對於近日外界熱議的能源議題，蔡英文建議台中火力發電電廠增加燃氣機組，而盧秀燕當面建議汰舊換新，如此一來，國家發電量不僅增加，空污也獲改善，兩全其美。

蔡英文致詞時提到，大家最關心電力問題，各位業界領袖感受到全球綠色經濟的強勁趨勢，台灣正處於能源轉型關鍵時刻，「載綠、增氣、減煤、非核」是四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比符合國際趨勢。

蔡英文指出，在台中大家關心中火問題，近年排碳新標準，加速減碳勢在必行，燃氣將成為穩定供電、減碳、減空汙的新選擇。

盧秀燕則說，自己與蔡英文在活動中間休息時有針對能源議題交換意見，蔡希望在台中火力發電電廠增加燃氣機組，她特別向蔡說明，台中火力發電廠是全國最大的電廠，一共有10部燃煤機組，若汰舊換新，用燃氣取代燃煤，「我們表示歡迎」。

盧秀燕建議，因為燃氣機組功率比燃煤大一倍，所以一部燃氣機組可替換兩部燃煤機組，希望蔡英文能指示台電若增加兩部燃氣機組，就拆除四部燃媒，以一換二，如此一來，中火發電量可達590萬千瓦，相較原本10部燃煤機組發電550萬千瓦更多，不僅國家發電量增加，空污可也可獲改善，兩全其美。

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