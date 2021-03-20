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蔡英文「轉型難免有挑戰」：協調中火增「氣」　台塑麥寮改燃氣

▲▼蔡英文。（圖／總統府提供）

▲蔡英文出席磐石會第23、24屆會長交接典。（圖／總統府提供）

記者陳家祥／台北報導

磐石會20日舉辦第23、24屆會長交接典禮，受邀出席的總統蔡英文在致詞時強調，台灣正處於能源轉型的關鍵時刻。這幾年，經過政府和民間一起攜手努力，台灣的再生能源確實有相當的進展；至於中火部分，會全力和台中市政府協調，趁這個機會將中火從燃煤改成燃氣。

蔡英文致詞時感謝前會長李義隆，在過去一年帶領磐石會會員，跟政府一起對抗疫情。我們靠著全民的團結力量，在國際逆勢之中，守住疫情、穩住經濟，也讓世界各國看見，台灣在全球供應鏈的重要性。

蔡英文指出，現在，國際進入後疫情時代，政府把握契機，持續引導資金回流、擴大內需市場及實體建設。在我們共同努力之下，今年的經濟成長率預估可以突破4%，創下近7年的新高水準。

蔡英文接著說，這幾年，政府推動「投資台灣三大方案」，已經獲得初步成績，迎來史上最大規模的台商回流潮，而且無論是回流的企業，或是本地的廠商，都能用得到這三大方案。包含土地、水電和人力等等的問題，政府都是以務實的態度，來協助解決問題。

談及電力問題，蔡英文表示，她相信現場業界領袖都已經觀察到、也感受到全球綠色經濟的強勁趨勢。台灣正處於能源轉型的關鍵時刻，「展綠、增氣、減煤、非核」是我們四大目標，不只追求電力穩定，也希望發電配比能符合國際趨勢。

蔡英文表示，在台中，大家都很關心台中火力發電廠的議題，我們也知道，因為「淨零碳排」的新標準，加速減碳勢在必行。燃氣將成為我們穩定供電，減碳、減空污的新選擇。

蔡英文提到，我們已經和台塑溝通，要儘速把麥寮改為燃氣，降低碳排和污染，也加速臺灣和國際減碳倡議同步的進度。至於中火的部分，我們正全力和台中市政府協調，要趁著這個機會，將中火從燃煤改成燃氣。不僅可以減排，對於困擾大家許久的空氣污染問題，也會有所改善。

「除了燃煤改燃氣，大家也很關心再生能源的發展。」蔡英文表示，這幾年，經過政府和民間一起攜手努力，台灣的再生能源確實有相當的進展。如太陽光電，在中午尖峰的時候，已經可以達到7%左右的發電占比；離岸風電的部分，從無到有、從倡議到實踐，第一座風場已經進行商轉。

蔡英文說，台中港的風電專區已經吸引了國內外供應鏈廠商進駐，許多廠商已經開始動土建廠，預計今年，台灣就可以生產自己本土化的風機葉片。

去年，台積電為了2050年全面綠電的目標，已經簽下20年的綠電供應契約，選擇的地點就是彰化的風場。許多外商、本土廠商，包括現場磐石會先進，都已經在綠電市場中積極活動，希望在綠色供應鏈的趨勢中，找到新的機會。

蔡英文強調，能源轉型的過程中，難免會有一些挑戰，或者是中央跟地方偶爾會有一些不同的意見。但她相信，只要我們都抱著讓台灣更進步的期盼，彼此信任、相互理解，就沒有不能攜手解決的問題。

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