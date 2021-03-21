26天2車禍奪走「夫、2幼兒、妹妹」4命　19歲住院小媽媽崩潰

文／中央社記者郝雪卿台中20日電

西濱快速道路台中清水路段今天發生火燒車釀成2死1重傷，死者根女的姊姊上個月才發生車禍失去先生及4個月大幼子，今天又痛失妹妹及大兒子，讓仍住院的根女情緒崩潰哀痛不已。

19歲的根女，上月24日車禍中失去丈夫及4個大的幼子，自己也重傷骨折，送醫途中一度OHCA（到院前心肺功能停止），經台中梧棲童綜合醫院進行骨盆腔手術後傷勢穩定轉普通病房。今天得知妹妹及2歲的大兒子也在車禍中喪命，情緒幾乎崩潰，現正由家屬陪同安撫。



▲▼西濱20日發生車禍，讓仍住院的根女痛失妹妹及大兒子。（圖／民眾提供）



1個月內連續兩場車禍，先後奪走大女婿、2個外孫及小女兒共4條人命，根家父母得知消息趕到醫院神情哀戚。根家來自苗栗南庄賽夏族，是鄉公所造冊低收入戶家庭，雙親打零工維生，19歲的根女與來自屏東排灣族的丈夫打工結識，去年才登記結婚，平時與根女父母同住。

上月24日根女丈夫27歲的許姓男子載她與小兒子出門，在南庄通往三灣的台124乙縣道與對向的賓士轎車對撞，丈夫、小兒子身亡。當天大兒子託給母親照顧未隨行躲過一劫。豈料今天伯父帶著妹妹與大兒子來童綜合醫院探視她，回程竟發生憾事。

轄區台中市清水警分局表示，將調閱行車紀錄器釐清肇事原因，明天並報請台中地檢署檢察官與法醫相驗遺體。全案朝過失致死罪嫌偵辦。

台中市清水區西濱快速道路北上152K路段這起事故，造成轎車內17歲根姓女子與2歲姪子逃生不及燒死車內。另外，根女的54歲伯父全身超過70%的2到3度燒燙傷、多處肋骨骨折及血胸，送童綜合醫院經清創後送入加護病房觀察目前仍未脫離險境。

▲▼苗栗三灣2月24日發生車禍，帶走根女的丈夫及幼子。（圖／記者黃孟珍翻攝）

