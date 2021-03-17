送自己坐上死神專車？　「酒駕共乘」一年舉發多達4716件





▲自小客車自撞山壁全車幾乎全毀。（圖／台東消防局提供，下同）

實習記者／閔文昱台北報導

台東於15日發生一起嚴重酒駕車禍，共造成一死四傷的慘劇，警方調查楊姓女駕駛酒駕，酒測值約0.55毫克，造成同車一名女子身亡，警方依公共危險罪併過失致死罪送台東地檢署偵辦。台灣酒駕防制社會關懷協會秘書長高淑真表示，這場酒駕車禍悲劇凸顯出，未阻止飲酒者駕車並與其同車，根本是送自己與駕駛坐上『死神專車』！

2月15日，同樣也發生好友共搭「死神專車」的酒駕案件。彰化和美發生試車車禍造成二死一傷，案情出現逆轉，生還者杜姓男子原供稱自己坐後座，車非他開，警方發現他身上卻有安全氣囊爆開傷勢痕跡，警方抽絲剝繭，揪出開車駕駛為杜姓男子。檢方復訊後，杜姓男子坦承酒駕開車導致車禍，害死同車二位友人，杜姓男子酒測值高達1.04毫克。這也是好友一起搭上死神專車的慘痛悲劇。

▲上月15日彰化和美發生試車車禍2死的案件，經警方調查發現，駕駛的杜姓男子當時是因酒駕才導致悲劇發生。（圖／記者游瓊華翻攝）

秘書長高淑真強調，為了全面杜絕並防止酒駕行為，108年7月1日施行新的酒駕罰則『同車共責』條款，就是希望透過親朋好友間的勸導來預防酒駕。楊姓女駕駛（22歲）為左訓中心柔道國手，酒測值達0.55毫克，其實從外觀與對話呼氣間就可以明顯辨別駕駛呈現飲酒狀態，尤其五位乘客，年齡介於15~22歲之間，酒駕新法上路已經一年多，同車者沒有警覺性，未阻止飲酒的駕駛開車上路，根本是將自己置於一部移動殺人機器，極有可能撞死無辜用路人，再不然就像台東這場酒駕事故一般，台東大學柔道隊張姓女子被拋出車外身亡，寶貴生命戛然而止，22歲的楊姓女駕駛，為左訓中心柔道國手，極可能在體壇發光發熱，因為酒駕，付出生命中絕對無法承受的極大代價。

理事長陳喬琪教授表示，根據警政署統計資料顯示，109年警方針對酒駕處罰同車乘客，進行攔停舉發汽車類共舉發2,961件，機車類（含逾250CC大型重型機車與250CC以下機車），共舉發1,755件，連坐開罰年滿18歲的同車乘客新臺幣600元以上3,000元以下罰鍰（但年滿70歲、心智障礙或汽車運輸業之乘客除外）。109年度警方嚴正執法共舉發酒駕同車者共4,716件，這凸顯出共乘者毫無意識到酒駕之高危險性。

陳喬琪表示，同車共乘上路，一定要關注並阻止飲酒的駕駛駕車上路，更不得搭乘飲酒者開的車，國人對於危險酒駕的風險觀念，需要一再教育與宣導。此次酒駕自撞事故，肇事者與乘客都為學生，更突顯出酒駕防制走入校園的重要性，教育國家未來棟樑，保護自己及他人之交通安全刻不容緩。