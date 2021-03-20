西濱追撞火燒車　肇事駕駛：對方「急剎停住」火團中1人逃下車

▲西濱火燒車，釀3死1傷。（圖／記者李忠憲攝，以下同）

記者白珈陽、鄧木卿、李忠憲／台中報導

台61西濱快速道路北上152公里處20日下午2時許發生恐怖火燒車車禍！一輛混凝土預拌車追撞前方轎車，轎車尾部1/3車體連同油箱完全潰縮擠進後排座位車廂，隨後轎車瞬間變成火球，車上3人2死1重傷，逃出車外的根男(55歲) 全身70到80%燒燙傷送醫，肇事的預拌車駕駛林男供稱，轎車當時剛從匣道開上來，切入車道後卻不明原因「急剎且剎停」 ，他反應不及直接撞上。

預拌車駕駛林男向警方供稱，轎車當時剛從匣道開上來，切入車道後卻不明原因「急剎且剎停」 ，他反應不及直接撞上，車子往前推進了一段，之後對方轎車就開始火燒車，他有看到車上有一人從轎車右側跑出來，身上有燒傷，但不知此人是否是轎車駕駛。

警消調查，跑下來的是唯一的倖存者根姓男子（53歲），傷勢嚴重；而現場的油漬大約長40公尺，應是受撞擊後推行洩出油料所留下。至於確切事故原因及過程，是否如林男所述，警方仍進一步調查，兩方車輛也一併拖回鑑識比對。

▲西濱火燒車，倖存者送醫。（圖／記者鄧木卿翻攝）

至於是自小客車體機械故障或是人為因素，都有待警方進一步釐清真相。