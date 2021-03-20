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社會 社會焦點 保障人權

西濱火燒車2死！目擊者扛滅火器急救人　爆料：肇事男只顧講電話

記者趙蔡州／綜合報導

西濱快速道路北上152K、清水路段匝道口附近20日下午2時許發生重大車禍，一輛混凝土預拌車追撞前方一輛轎車，強大的撞擊力讓轎車當場起火燃燒、整輛車瞬間陷入火海，造成2人死亡、1人重傷送醫。一名目擊者指稱，他看見事故後，馬上拿滅火器協助救人，但肇事駕駛卻在旁邊不停講電話都不幫忙。

一輛混凝土預拌車下午2時許準備開回公司，不料經過西濱公路清水路段匝道口附近時，意外與前方一輛轎車發生追撞車禍，導致轎車陷入火海，其中一名53歲男子逃出車外、全身50%燒燙傷，但車內另外2位（17歲少女、2歲孩童）來不及逃生，被燒成焦屍。

▲西濱車禍。（圖／翻攝台中踢爆網）

▲西濱車禍火傷車現場畫面。（圖／翻攝台中踢爆網）

消防人員表示，他們趕到現場後立刻布置水線灌救，滅火之後車輛已經燒到只剩下支架，駕駛座為一名17歲少女，正後方則為2歲孩童，但車內及遺體均已呈現燒熔，增加辨識困難，成功逃生的53歲男子則有全身50%燒燙傷，後續送往梧棲童綜合醫院急救，到院時仍有意識。

警方調查事故原因，初步為混凝土預拌車追撞肇事。清水交通分隊長曾明欽說，「轎車是從附近匝道上來，然後他（肇事駕駛）就說，看見車子突然煞車，就撞上去，自小客車遭追撞後起火燃燒」、「肇事駕駛他的凝土預拌車是空車，原本是要開回公司。」

▲▼西濱火燒車。（圖／民眾提供）

▲消防人員趕到現場後，立刻布置水線灌救，滅火後車輛已剩支架。（圖／記者李忠憲攝）

一名目擊民眾事後表示，他當時在現場幫忙滅火，噴光了2支滅火器，一心想要把人救出來，結果肇事駕駛卻站在旁邊講電話都不幫忙，讓他看了超級傻眼。據悉，死者家庭2月才發生過死亡車禍，現在還有人住在台中某醫院治療，這一次3人原本是要前往探望親人，結果又在途中發生死傷車禍，遭遇令人鼻酸。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

 
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