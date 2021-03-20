　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

樂迷們看過來！　五月天演唱會周邊即時交通管制資訊交通局告訴您

▲台南市迎來睽違16年的盛事「五月天演唱會」，下午2時體育場周邊道路開始管制，交通局再次整理體育場周邊暨外圍停車場資訊提供參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市迎來睽違16年的盛事「五月天演唱會」，下午2時體育場周邊道路開始管制，交通局再次整理體育場周邊暨外圍停車場資訊提供參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市20日迎來睽違16年的盛事「五月天演唱會」，下午2時體育場周邊道路開始管制，交通局再次整理體育場周邊暨外圍停車場資訊，呼籲樂迷們多多利用大台南公車、或5條接駁車入場，避免堵塞在道路上掃少遊興。

交通局表示，為迎接五月天演唱會盛事，市長黃偉哲多次指示交通局、警察局等相關單位做好停車、接駁、道路交管措施等確保交通動線順暢規劃，演唱會周邊道路體育路、健康路、南門路從下午2時起進行交通管制，不開放車輛進入。

[廣告]請繼續往下閱讀...

交通局指出，為分散樂迷們停車避免堵塞道路，除台南市立體育場周邊停車場，大成路一段臨時停車場、五妃街、大林路路外汽車停車場等，另整理鄰近周邊3、4公里處市政中心、海安路、美術二館、大億麗緻地下停車場等共計21處停車場資訊，更方便樂迷搭大台南公車、步行前往會場。

 ▲台南市迎來睽違16年的盛事「五月天演唱會」，下午2時體育場周邊道路開始管制，交通局再次整理體育場周邊暨外圍停車場資訊提供參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

騎機車的朋友可以利用忠烈祠、機車練習場、健康路、南門路、大林路公園用地、體育路羅公亭、台南大學，體育路等地的機車停車場。

另外，為使歌迷朋友可順利到達會場，主辦單位已規劃五線接駁車路線，於活動當日下午2時起開始發車，分別由台南高鐵站、奇美博物館、喜樹停車場（台86下灣裡交流道後行駛側車道至喜樹路）、台南轉運站及台南火車站至會場，利用高鐵的朋友於台南高鐵站3號出口至武當路候車至會場，利用長途客運民眾則直接於台南轉運站內候車。

大台南公車配合該活動，行經會場周邊的市區公車路線0路、2路、5路、15路及70路將調整未班車時間至夜間10時30分，相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站，http://2384.tainan.gov.tw查詢，或撥公車語音查詢電話：06-299-8484（我坐坐巴士巴士）。

珠光粉色超美內外鍋皆為304不鏽鋼
 

ET快訊
西濱火燒車3死初步原因曝！轎車急煞預拌車閃不過猛撞
快訊／五楊高架火燒車！整台車燒成火球黑煙竄天際
江宏傑緊抱女兒現身！被問「有和福原愛聯絡嗎」6字回應了
12秒西濱火燒車影片曝光！駕駛緊抱孩子燒成焦屍
快訊／西濱火燒車畫面曝光！紅色轎車遭烈焰吞噬1大2小慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

「疫苗地圖」上線！運作方式曝光　指揮中心：隨來隨打難規劃

長榮「青森類出國」啟航！飛機餐蘋果吃到飽　下次衝日本玩折千元

樂迷們看過來！　五月天演唱會周邊即時交通管制資訊交通局告訴您

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

兒童染新冠確診率飆250%！不能打疫苗…指揮中心曝補救辦法

AZ疫苗剩3個月！指揮中心曝「他國效期」：都比台灣短

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

台中「張鮭魚之夢」落淚悔改名 民政局大逆轉曝最後機會！

花蓮椰子伯愛犬「總裁」遭打死！悲留孤獨背影：像自己女兒走了

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

張寗28歲當媽媽「一度想塞回小孩」　生產後護士先關心老公..她大傻眼XD

桃園女搶黃燈90度擊落直行騎士　扶車→催油門逃20mins：我緊張

結婚一起破處！傻見「老婆性情大變」　人夫連3個月腿軟：不行了

「疫苗地圖」上線！運作方式曝光　指揮中心：隨來隨打難規劃

長榮「青森類出國」啟航！飛機餐蘋果吃到飽　下次衝日本玩折千元

樂迷們看過來！　五月天演唱會周邊即時交通管制資訊交通局告訴您

社工價值掛勾情緒勞動　安寧社工師「3點困惑」：恐讓大眾更混淆

陳佩琪酸「跟風打疫苗」如改名吃壽司可笑！羅一鈞高EQ回應了

台大校務會議決議！上課學期改「16+2」週　下學期開始實施

最仙家教徵學生！「牛津大學碩士」秀亮眼經歷　千人跪：鬼神等級

兒童染新冠確診率飆250%！不能打疫苗…指揮中心曝補救辦法

AZ疫苗剩3個月！指揮中心曝「他國效期」：都比台灣短

廈門直升機墜海4人全罹難　觀光項目暫停營運接受調查

王維中手腕傷下週味全天母主場首戰　葉總：延到4月5日

白色的O字型綠洲　與沙漠和諧共存的太陽能智慧家居

羅華韋狂用止滑粉有原因　手汗爆噴連開車都要戴打擊手套

酷似外星人神秘文物　三星堆遺址新出土「金面具、象牙」

西濱初步事故原因曝！轎車急煞預拌車閃不過猛撞…下秒火燒車釀3死

葉竹軒賽後訪問超害羞　洪總：他的話很貴

快訊／五楊高架驚傳火燒車！警消急到場灌救　傷亡待確認

楊振寧被傳逝世　北京清華闢謠：身體狀況良好

比小白鞋更百搭！「黑色樂福鞋」一週穿搭Look　輕鬆變換不同風格

坐副駕抱1歲兒不繫安全帶！ 下秒被拋飛10公尺...母當場死亡

生活熱門新聞

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

大學生吃完免費壽司　捐萬元助弱勢團體

臉書網頁版凌晨當機

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

日媒爆：壽司郎擬推「鮪魚、鰻魚」企劃

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

更多熱門

相關新聞

大咖藝人聚後山 「愛在4月天」演唱會移師花蓮

大咖藝人聚後山 「愛在4月天」演唱會移師花蓮

花蓮縣政府祈禱早餐會17日於縣府大禮堂舉行，由藝起發光協會宋逸民牧師信息分享，會中預告「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會首次移師花蓮，4月3日（星期六）晚間七點於花蓮縣立小巨蛋體育館隆重登場，包括宋逸民、陳維齡、吳宗憲、倪子鈞等80位重量級大咖藝人帶來精采歌舞劇，歡迎花蓮鄉親索票進場觀賞。

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

放2狗顧家！牠鞋櫃當舞台高歌

放2狗顧家！牠鞋櫃當舞台高歌

日企業超佛心　偶像結婚可請10天「療傷假」！

日企業超佛心　偶像結婚可請10天「療傷假」！

五月天演唱會周邊交通管制資訊

五月天演唱會周邊交通管制資訊

關鍵字：

樂迷五月天演唱會交通管制

讀者迴響

熱門新聞

實戰30cm黑人！大槻響自曝「被頂到肺」

外送員抵達「才知是送肉粽現場」　一看名字崩潰

情緒勞動有價！台大女出租每小時收1200元

「全台最美鮭魚」吃爆壽司郎　正妹林鮭魚甜美現身

吳夢夢SWAG收入公開！低到網友傻眼

泰森150kg女兒減肥成功　男友像哈登

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

14歲少女沒改名「全家都叫鮭魚」

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

高雄藤枝森林遊樂區預計5/7開園

半夜淒厲慘叫！人妻遭密封木桶中活活蒸死

身體失控狂扭！師父讓美女信眾當場被上身

新竹學校今晚「送肉粽」路線曝光

二寶媽沉迷找牛郎　1月要3次

趙小僑首曝胎停細節　劉亮佐痛哭：不要再生了

更多

最夯影音

更多
楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！

楊丞琳《姐姐2》為張柏芝受傷改動作　「性感露腰」率隊奪全季最高分！
相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

動力火車顏志琳翻唱《天黑請閉眼》　陳零九：原唱已經連車尾燈都看不到

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

野生花枝無預警伸觸手捉獵物！　垃圾魚8秒被吞...養職員：不講理

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面