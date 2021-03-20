樂迷們看過來！　五月天演唱會周邊即時交通管制資訊交通局告訴您

▲台南市迎來睽違16年的盛事「五月天演唱會」，下午2時體育場周邊道路開始管制，交通局再次整理體育場周邊暨外圍停車場資訊提供參考。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市20日迎來睽違16年的盛事「五月天演唱會」，下午2時體育場周邊道路開始管制，交通局再次整理體育場周邊暨外圍停車場資訊，呼籲樂迷們多多利用大台南公車、或5條接駁車入場，避免堵塞在道路上掃少遊興。

交通局表示，為迎接五月天演唱會盛事，市長黃偉哲多次指示交通局、警察局等相關單位做好停車、接駁、道路交管措施等確保交通動線順暢規劃，演唱會周邊道路體育路、健康路、南門路從下午2時起進行交通管制，不開放車輛進入。

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交通局指出，為分散樂迷們停車避免堵塞道路，除台南市立體育場周邊停車場，大成路一段臨時停車場、五妃街、大林路路外汽車停車場等，另整理鄰近周邊3、4公里處市政中心、海安路、美術二館、大億麗緻地下停車場等共計21處停車場資訊，更方便樂迷搭大台南公車、步行前往會場。

騎機車的朋友可以利用忠烈祠、機車練習場、健康路、南門路、大林路公園用地、體育路羅公亭、台南大學，體育路等地的機車停車場。

另外，為使歌迷朋友可順利到達會場，主辦單位已規劃五線接駁車路線，於活動當日下午2時起開始發車，分別由台南高鐵站、奇美博物館、喜樹停車場（台86下灣裡交流道後行駛側車道至喜樹路）、台南轉運站及台南火車站至會場，利用高鐵的朋友於台南高鐵站3號出口至武當路候車至會場，利用長途客運民眾則直接於台南轉運站內候車。

大台南公車配合該活動，行經會場周邊的市區公車路線0路、2路、5路、15路及70路將調整未班車時間至夜間10時30分，相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站，http://2384.tainan.gov.tw查詢，或撥公車語音查詢電話：06-299-8484（我坐坐巴士巴士）。

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