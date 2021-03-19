　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

▲▼「愛在四月天」在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「愛在四月天」在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府祈禱早餐會17日於縣府大禮堂舉行，由藝起發光協會宋逸民牧師信息分享，會中預告「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會首次移師花蓮，4月3日（星期六）晚間七點於花蓮縣立小巨蛋體育館隆重登場，包括宋逸民、陳維齡、吳宗憲、倪子鈞等80位重量級大咖藝人帶來精采歌舞劇，歡迎花蓮鄉親索票進場觀賞。

宋逸民牧師感性地說，在聯禱會主席、美崙浸信會主任牧師蔡志堅牧師邀請下，很榮幸來到縣府與同仁參與祈禱早餐會，「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會即將在4月3日於花蓮小巨蛋盛大舉行，透過歌舞劇形式，將愛與關懷傳遞給花蓮鄉親，歡迎民眾活動當日蒞臨觀賞，並祝福花蓮縣民朋友身體健壯、闔家安康。

▲▼「愛在四月天」在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲▼宋逸民牧師與各參辦、協辦團體研議籌辦事重。

「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會由花蓮縣政府指導，花蓮聯禱會、財團法人基督教花蓮美崙浸信會、社團法人台灣藝起發光促進會主辦，並由社團法人中華飛揚關懷協會、台灣FOCUS家庭協會協辦。本次活動需索票進場，教會團體索票地點為花蓮港長老教會（花蓮市中山路263號、電話03-8322802）；縣民個人索票地點為美崙浸信會（花蓮市民族路52號、電話03-8222075），為配合政府防疫措施，參加活動者皆需配戴口罩入場。

▲▼「愛在四月天」在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「愛在四月天」因防疫因素，2019及2020連續兩年皆採線上直播，今年恢復實體舉辦，在連續拿下六座金鐘獎製作人洪榮良的規劃下，首次嘗試歌舞劇的演出，超水準的舞台設計，將為大家帶來更強的影音視覺以及舞台燈光音響效果。

▲▼「愛在四月天」在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

「愛在四月天，2021愛你而已。」由藝起發光協會舉辦的「愛在四月天」今年邁入第12屆，在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，持續傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。今年主題曲由陳維齡師母創作，並由音樂大師洪敬堯譜曲，晚會由教會小組長吳東諺擔任召集人，並由神國精兵舞蹈和舞台音樂劇的演出。「小馬」倪子鈞及「小禎」胡盈禎擔綱主持，吳宗憲和女兒吳姍儒（SANDY）父女則首度連袂參與，會中並安排阿BEN白吉勝及太太徐小可分享生命見證。

祈禱早餐會後，花蓮聯禱會、花蓮美崙浸信會、台灣藝起發光促進會、協同會新生堂、花蓮港長老教會、光復馬太鞍教會、博愛浸信會等眾教會教友也齊聚花蓮靈糧堂籌備活動事宜，並由聯禱會主席蔡志堅牧師親自主持，以萬全準備迎接活動到來，並歡迎花蓮鄉親踴躍參加，活動當日亦安排線上直播，用愛點亮城市。

直播網址：藝起發光Youtube: https://tinyurl.com/y67xzdpb
藝起發光Facebook：https://www.facebook.com/asaa17/

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
蝦皮取消訂單「撿回1251萬」　律師揭1關鍵：看準了才敢賴皮
影片曝！18歲男無照開賓士撞死違規騎士　重機滑行50m狂噴火
兒子「幾乎不用3C」小二就戴眼鏡！ 伊萊媽自責：明明已經很注
快訊／《皇后的品格》女星宣布結婚！對象是「大7歲單眼皮男星」
「鮭魚之亂」前本來就有人叫鮭魚！徐國勇曝真實人數

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

台南幼兒園2歲童疑遭橡皮筋虐傷　市府揪4缺失開罰10.5萬

挺鳳梨！台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

增菘瑋胞弟領軍　南投青少棒隊勇奪全原運季軍

台中2碩士麻吉改名「鮭魚思密達」　區公所嗆聲：我高學歷！

視察五月天演唱會交管及防疫措施　黃偉哲籲配合規範享受台南之旅

啟運外銷日本　黃偉哲：有信心讓台灣鳳梨被日本民眾一掃而空

民眾爆料溝渠隊用自來水沖洗水溝！？　環保局：水情嚴峻已減少使用

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

壽司郎鮭魚之亂...統計出爐！ 單日全台186人改名「鮭魚」吃爆

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

台南幼兒園2歲童疑遭橡皮筋虐傷　市府揪4缺失開罰10.5萬

挺鳳梨！台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠　查獲巨大樟樹頭

80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

增菘瑋胞弟領軍　南投青少棒隊勇奪全原運季軍

台中2碩士麻吉改名「鮭魚思密達」　區公所嗆聲：我高學歷！

視察五月天演唱會交管及防疫措施　黃偉哲籲配合規範享受台南之旅

啟運外銷日本　黃偉哲：有信心讓台灣鳳梨被日本民眾一掃而空

民眾爆料溝渠隊用自來水沖洗水溝！？　環保局：水情嚴峻已減少使用

忍3年淚控《以你名字》男星「拿馬鞭打她」性侵4hrs！警證實：列嫌疑人

天降飛椅擊頭莫名挨打　他一還手吃罰單噴4千：靠這招賺回

屏東男開車撞加油站被控肇逃　他現身自稱:患重聽引誤會　　

哈利王子婚禮當天惹哭凱特！　前女友目睹「決定徹底分手」原因曝

蔡依林深夜拋驚喜！　無預警PO「國際巨星」合照...網全暴動

屏東杜絕車輛噪音擾民　「聲音照相」執法3／20上路

萌翻了！三麗鷗5大明星小夥伴　變身不同口味超Q軟糖造型悠遊卡

少年被「狂轉14圈」推下泳池　惡友只顧哈哈笑手機拍他昏死畫面

維密最大危機！「內衣界巴菲特」83歲創辦人宣布離開集團

蝦皮取消訂單「撿回1251萬」　律師揭1關鍵：看準了才敢賴皮！

地方熱門新聞

台中2碩士生改名鮭魚嗆：我高學歷

即／國軍CM21裝甲車翻覆　馬祖南竿5官兵送醫

月收2000萬！行善團涉侵善款交保

台南警阻集體烤雞！騎車上班嗅到「怪怪的」

何明德行善團爆吞款4億待查　嘉義市嘉邑行善團切割

養生館暗門查獲色情交易

田中公所風雨球場傳弊案　帶回10多人偵訊

大咖藝人聚後山 「愛在4月天」演唱會移師花蓮

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

台鐵限量版「梨饗排骨」便當　19日中午5站開賣

6年前照片成鐵證！台東檢警比對現場揪出山老鼠

獨／公婆反咬自導自演前空姐夫妻出面了

內埔警「快打部隊」實警演練逼真　民眾圍觀　

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘

更多熱門

相關新聞

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

黃偉哲視察五月天演唱會交管防疫

「五月天好好好想見到你 Mayday Fly to 2021台南場演唱會」，即將於20日在台南市立體育場開唱，此次演唱會睽違16年再次於台南舉辦，市長黃偉哲相當重視，18日特別率交通局、警察局、衛生局、觀旅局及體育處等單位，至體育場瞭解開演前各項交管規劃、救護及防疫工作是否已就定位。

放2狗顧家！牠鞋櫃當舞台高歌

放2狗顧家！牠鞋櫃當舞台高歌

吳宗憲否認決裂周杰倫！鬆口曝師徒疏遠內幕

吳宗憲否認決裂周杰倫！鬆口曝師徒疏遠內幕

亞亞爆被排擠「控高以馨心機重」　她氣炸反擊

亞亞爆被排擠「控高以馨心機重」　她氣炸反擊

日企業超佛心　偶像結婚可請10天「療傷假」！

日企業超佛心　偶像結婚可請10天「療傷假」！

關鍵字：

重量級大咖藝人後山4月天演唱會移師索票吳宗憲宋逸民

讀者迴響

熱門新聞

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

18歲少年無照偷開　重機騎士傷重身亡

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

春分冷氣團恐報到！13°C急凍36小時

福原愛遭日家長要求刪小學課本！

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面