80位大咖藝人來後山！「愛在4月天」演唱會移師花蓮可索票入場

▲「愛在四月天」在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣政府祈禱早餐會17日於縣府大禮堂舉行，由藝起發光協會宋逸民牧師信息分享，會中預告「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會首次移師花蓮，4月3日（星期六）晚間七點於花蓮縣立小巨蛋體育館隆重登場，包括宋逸民、陳維齡、吳宗憲、倪子鈞等80位重量級大咖藝人帶來精采歌舞劇，歡迎花蓮鄉親索票進場觀賞。

宋逸民牧師感性地說，在聯禱會主席、美崙浸信會主任牧師蔡志堅牧師邀請下，很榮幸來到縣府與同仁參與祈禱早餐會，「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會即將在4月3日於花蓮小巨蛋盛大舉行，透過歌舞劇形式，將愛與關懷傳遞給花蓮鄉親，歡迎民眾活動當日蒞臨觀賞，並祝福花蓮縣民朋友身體健壯、闔家安康。

▲▼宋逸民牧師與各參辦、協辦團體研議籌辦事重。

「2021愛在4月天－愛你而已」演唱會由花蓮縣政府指導，花蓮聯禱會、財團法人基督教花蓮美崙浸信會、社團法人台灣藝起發光促進會主辦，並由社團法人中華飛揚關懷協會、台灣FOCUS家庭協會協辦。本次活動需索票進場，教會團體索票地點為花蓮港長老教會（花蓮市中山路263號、電話03-8322802）；縣民個人索票地點為美崙浸信會（花蓮市民族路52號、電話03-8222075），為配合政府防疫措施，參加活動者皆需配戴口罩入場。

「愛在四月天」因防疫因素，2019及2020連續兩年皆採線上直播，今年恢復實體舉辦，在連續拿下六座金鐘獎製作人洪榮良的規劃下，首次嘗試歌舞劇的演出，超水準的舞台設計，將為大家帶來更強的影音視覺以及舞台燈光音響效果。

「愛在四月天，2021愛你而已。」由藝起發光協會舉辦的「愛在四月天」今年邁入第12屆，在宋逸民牧師十二年的堅持與努力下，持續傳唱讚美禱告歌聲，讓世人感受上蒼的祝福。今年主題曲由陳維齡師母創作，並由音樂大師洪敬堯譜曲，晚會由教會小組長吳東諺擔任召集人，並由神國精兵舞蹈和舞台音樂劇的演出。「小馬」倪子鈞及「小禎」胡盈禎擔綱主持，吳宗憲和女兒吳姍儒（SANDY）父女則首度連袂參與，會中並安排阿BEN白吉勝及太太徐小可分享生命見證。

祈禱早餐會後，花蓮聯禱會、花蓮美崙浸信會、台灣藝起發光促進會、協同會新生堂、花蓮港長老教會、光復馬太鞍教會、博愛浸信會等眾教會教友也齊聚花蓮靈糧堂籌備活動事宜，並由聯禱會主席蔡志堅牧師親自主持，以萬全準備迎接活動到來，並歡迎花蓮鄉親踴躍參加，活動當日亦安排線上直播，用愛點亮城市。

直播網址：藝起發光Youtube: https://tinyurl.com/y67xzdpb

藝起發光Facebook：https://www.facebook.com/asaa17/

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