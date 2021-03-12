好好好想見到你　五月天台南演唱會周邊交通管制資訊看這裡

▲五月天【好好好想見到你】演唱會，將在台南市立體育場開唱，預估每場約2.5萬名樂迷入場，台南市交通局請市民朋友提早改道行駛、樂迷多多利用大眾運輸工具入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

市民期待已久的五月天【好好好想見到你】演唱會，將於3月20日、21日、27日、28日及29日在台南市立體育場開唱，預估每場約2.5萬名樂迷入場，台南市交通局等相關單位已完成因應演唱會人潮、周邊道路及接駁車等交管規劃，請市民朋友提早改道行駛、樂迷多多利用大眾運輸工具入場。

市長黃偉哲表示，五月天台南演唱會為台南的一場盛事，市府相關單位積極配合進行多次場勘，希望五月天再度回台南時，可以看到台南的進步，台南市也竭誠歡迎全台五月天樂迷來台南看演唱會，順遊各特色景點、品嚐各項美食。

交通局局長王銘德表示，因演唱會活動期間交通管制於14時開始，屆時體育路(健康路-大林路)、新興東路(南門路-水交社路)、水交社一街(南門路-水交社路)、興中街63巷(水交社一街-南門路)將進行交通管制，不開放車輛進入（接駁車、公務車及緊急消防車輛除外），竹溪里內道路亦進行管制。

另健康路西向道路於體育路、南門路及水交社路亦禁止左轉，活動期間當日０時至24時管制體育路(健康路-大林路)、南門路(健康路-國民路及大成路口)、新興東路(南門路-水交社路)、水交社一街(南門路-水交社路)、興中街63巷(水交社一街-南門路)及水交社路(健康路-大成路)路邊停車格禁止停車。配合散場，南門路亦於活動當日21時開始管制，相關路段請市民朋友行經該路段務必依員警及疏導人員行駛。

因演唱會地點在台南市體育場，體育園區及水交社文化園區部份道路管制，屆時來往健康路及南門路口車輛眾多，請來往東西向民眾多利用府前路（市道182線）及中華東路、中華南路(台1線)，來往南北的民眾多利用中華西路（台17線）及金華路(台17甲線)，交通局也將持續監控該區域路段交通狀況。

為使歌迷朋友可順利到達會場，主辦單位已規劃五線接駁車路線，於活動當日14時起開始發車，分別由台南高鐵站、奇美博物館、喜樹停車場(台86下灣裡交流道後行駛側車道至喜樹路)、台南轉運站及台南火車站至會場，利用高鐵的朋友於台南高鐵站3號出口至武當路候車至會場，利用長途客運民眾則直接於台南轉運站內候車。

另搭乘火車的朋友，請至火車站前北門路雙層巴士候車區搭乘，開車的朋友可將車輛停放在喜樹停車場、台南高鐵站區停車場及奇美博物館（文賢停車場）搭乘接搭駁車至會場，相關接駁車訊息可至相信音樂國際(股)公司fb臉書專頁 https://www.facebook.com/ibinmusic網站查詢。

大台南公車配合該活動，行經會場周邊的市區公車路線0路、2路、5路、15路及70路將調整未班車時間至夜間10時30分，相關公車資訊可於大台南公車動態資訊網站，http://2384.tainan.gov.tw查詢，或撥公車語音查詢電話：(06)299-8484(我坐坐巴士巴士) 。

交通局長王銘德表示，活動期間交通局隨時待命，除各主管線上輪值外，針對本市其他重要路段，交通局也將於智慧交通中心全程監看交通狀況，並與警察局、交通大隊保持密切聯繫，因應各道路車流即時調整號誌控制策略。

交通局長王銘德提醒民眾可先查詢活動路段及相關交通管制，預先規劃路線避開可能壅塞路段，經過活動路段請慢行、注意行車安全，想要參與活動的民眾則建議多使用大眾運輸系統，減少車位尋找的不便，而自行開車、騎車前來的民眾，請尋找鄰近合法停車空間，活動期間周邊道路將強力執行違規停車取締，以確保交通安全與順暢。

髮油始祖神級效果

