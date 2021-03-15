偶像結婚享10天「帶薪療傷假」！日企超佛心　演唱會還幫付車馬費

▲鶴見社長表示，自己深深了解粉絲的心情，因此才會推出這樣的制度。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

怎麼這麼好康！日本一間企業的老闆因為自己本身就是一個追星族，深深體會到偶像對於粉絲的重要性，因此在公司內部推出許多相關的福利制度，例如只要本命宣布結婚，員工就可以請長達10天的帶薪休假「好好療傷」。另外，如果是要去看演唱會，公司還會大方補助車馬費；同時為了鼓勵員工替偶像衝唱片銷量，只要買100張唱片，公司就會補貼1萬日幣（約新台幣2582元）。

根據《ねとらぼ》報導，這間讓網友羨慕到不行的幸福企業是專門負責廣告、MV等創意指導與製作的「ひろろ」，該公司的社長鶴見本身是日本女子團體9nine成員村田寬奈的粉絲，因此連公司名稱「ひろろ」都是取自於村田寬奈的暱稱。

鶴見社長2020年曾經與一名廣告策劃人合作，而那位夥伴畢業於東大，平時面對工作時，經常展現出理性且冷靜的一面，沒想到該名廣告策劃人的偶像水樹奈奈宣布結婚的當天，他竟然因大受打擊而無法好好工作。當時同為追星族的鶴見社長發現，在面對偶像的退團、畢業、暫停活動或是結婚等重大消息時，似乎連自己也需要一段好好療傷的時間，因此也讓他開始思考，是否應該在公司設置相關的休假制度。

▲鶴見社長推出超狂休假福利制度。（圖／取自鶴見社長推特）



鶴見社長後來聽聞一名公司員工的本命要從團裡畢業了，便向該名員工表示，「你先好好休息一陣子，等到打起精神再回來上班吧。」儘管已經向員工表態可以好好休假，但他也認為，作為公司應該要在這種時候成為員工的後盾，因此才正式將這個前所未有的休假制度列入公司福利中。

在新制中，員工如果要參加本命的演出或是見面會，只要在一個星期前提交假單，便可以請假；如果是突襲公演或是臨時的活動，則可以在當日申請早退。另外，如果本命從所屬團體畢業，便可以無條件請10天療傷假，如果是同個團體的非本命成員，也可以請3天假；如果是本命結婚，公司更是大方給予10天的「帶薪休假」，且員工如果心理狀態無法恢復，還可以申請延長假期。

不僅如此，鶴見社長還提供員工演唱會或見面會的車馬費補助，日本國內最高5000日幣（約新台幣1291元），國外最高更有1萬日幣（約新台幣2582元）；如果是本命的個人活動，公司還會提供最高5000日幣（約新台幣1291元）的門票津貼；為了鼓勵員工替最愛的偶像衝高銷量，只要員工買滿100張唱片，公司就會再給1萬日幣（約新台幣2582元）補助；參加簽售會則補助1000日幣（約新台幣258元），每年最多可以申報10次。

▲鶴見社長的偶像村田寬奈。（圖／翻攝自推特）



鶴見社長為了幫偶像村田寬奈宣傳，更是私心祭出特別條款，只要員工參加村田寬奈的任何活動，公司都會全額補助所有門票費用，甚至還能隨時請假。

對此，許多網友紛紛留言表示，「當初松坂桃李宣布結婚的時候，我也以為就要世界末日了。真的好想在這種完美的公司工作」、「好想讓公司也引入這個福利制度」、「好讚的公司」等。

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