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社會 社會焦點 保障人權

改名「鮭魚」真的衰出車禍！國道猛300萬休旅車　這下賠慘了

▲▼國道車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼「鮭魚」駕駛小貨車上國道，結果撞上要價300萬的高級休旅車，被撞的當事人看到姓名都傻了。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼鮭魚撞車。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

真的被說中了！全台統計「鮭魚之亂」至今已有不少人改名，命理師謝沅瑾指出，姓名筆劃28為大凶之數，其中鮭魚兩字的組合就是28劃，要預防意外血光及交通事故，若要改成「鮭魚」請務必審慎考量。國道警方18日接獲報案，汐五高架南向27公里三重路段，一輛小貨車撞上要價300萬起跳的名車，而肇事駕駛就叫「鮭魚」！

▲命理師謝沅瑾。（圖／緯來提供）

▲命理師謝沅瑾分析鮭魚。（圖／緯來提供）

「鮭魚」於18日晚間6點多駕駛小貨車從環北出發要回家，行經國道1號汐五高架南向27公里三重路段，因前方車流回堵走走停停，他第一時間剎車不及撞上前方的Volvo休旅車，所幸雙方都有繫妥安全帶，「鮭魚」右腳輕微擦挫傷，39歲陳姓休旅車駕駛則無大礙。

▲▼國道車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲「鮭魚」受輕傷，但未來荷包將大傷。（圖／記者陳雕文翻攝）

雙方酒測值皆為0，實際案發原因待查；國道警方呼籲，改名是一件大事，只改身分證，其他證件未跟著變更，影響的層面非常大，還好這件是輕微事故，否則會影響到就醫、保險等等後續的處理，請大家凡事都要謹慎考慮！

資深警員表示，一般而言，兩車前後相撞，多半是後車未保持安全距離，後方責任會比較大…因此，讓「鮭魚」最痛的可能不是腳，而是後續的車損賠償。知情網友詼諧留言說，「是不是停在逆流處XD」、「剛上岸還不太適應陸地吧...ㄎㄎ」、「還好沒燒起來！不然就變炙燒鮭魚了！笑死」

據了解，被撞的Volvo車型為XC90，是較高級的休旅車，加上D5 柴油雙渦輪增壓，新車要價約300萬至356萬元之間。

●到底該不該叫鮭魚！？

命理師謝沅瑾近日接到不少民眾詢問，想將名字改為「鮭魚」是否合適，他指出14、19、20、28、34這5種姓名筆劃為大凶之數，其中鮭魚兩字的組合就是28劃，除了會影響夫妻感情，也要預防意外血光及交通事故，建議大家需慎重考量。

除了姓名筆劃分析以外，謝沅瑾透露取名也要考量生肖是否合適，「鮭」字帶「土」，生肖屬鼠的人姓名中有「土」代表煩惱勞神雜事多；「魚」字的話則生肖屬龍、蛇、羊、狗、豬都合適且加分。最後他也提醒，名字來自父母，改名前應尊重父母不可以隨意更改，不要為了一頓飯的小利益就輕易改名。

▼被撞的Volvo車型為XC90，是要價300萬起跳的高級休旅車。（圖／記者陳雕文翻攝）

▲▼國道車禍。（圖／記者陳雕文翻攝）

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