助AZ疫苗撇血栓疑雲！強生挽袖背書　梅克爾改口：願意接種

▲強生與梅克爾紛紛為最近傳出「血栓風波」的AZ疫苗背書。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）19日在倫敦聖托馬斯醫院（St. Thomas' Hospital）接受其第一劑AZ疫苗注射，以鼓勵民眾接種疫苗，並消除人們對AZ疫苗可能引發血栓的疑慮。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也表示，她願意接種AZ疫苗。

綜合《衛報》與《天空新聞》報導，56歲的強生19日傍晚加入了英國2600萬人的行列，在聖托馬斯醫院接種第一劑AZ疫苗。去年4月，染上新冠肺炎的強生也曾在這所醫院接受治療。他在接種後告訴記者，「我現在一點反應都沒有，而且打針的過程很快，我很推薦大家都接種AZ疫苗。」

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d — Boris Johnson (@BorisJohnson) March 19, 2021

他隨後也在推特上貼出自己戴著黑色口罩、捲起袖子接種疫苗的照片表示，「我剛剛接受了第一劑牛津／AZ疫苗的注射。感謝所有優秀的科學家、英國國民保健署（NHS）的員工和志工們努力讓這一切實現。接種疫苗是讓我們回到夢寐以求的正常生活的最好方法，所以我們一起來接種吧！」

此前有部分民眾在施打AZ疫苗後，引發血栓的案例出現，導致不少國家暫停為國民施打該疫苗，也讓人們懷疑，AZ疫苗是否安全可靠。對此，英國政府始終維持同一口徑，強調AZ疫苗是有效的，也並未停止使用該疫苗。

#BREAKING Germany's Angela Merkel says she would take AstraZeneca Covid-19 vaccine pic.twitter.com/oFYufwW766 — AFP News Agency (@AFP) March 19, 2021

在調查30國共2000萬個接種案例，並檢視其中30件血栓案例後，歐洲藥品管理局（EMA）在18日證實，AZ疫苗安全有效，讓義大利、法國、德國等國家重拾對此疫苗的信心。《太陽報》報導，就連此前曾因自己年紀太大，而拒絕接受AZ疫苗注射的梅克爾，最近也改口稱，她願意接種AZ疫苗。隨著德國疫情再度升溫，國內大部分地區將在下週再次頒布封城令，以遏制病毒傳播。

►聽Podcast掌握國際局勢