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助AZ疫苗撇血栓疑雲！強生挽袖背書　梅克爾改口：願意接種

▲▼強生,梅克爾。（組圖／路透）

▲強生與梅克爾紛紛為最近傳出「血栓風波」的AZ疫苗背書。（組圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

英國首相強生（Boris Johnson）19日在倫敦聖托馬斯醫院（St. Thomas' Hospital）接受其第一劑AZ疫苗注射，以鼓勵民眾接種疫苗，並消除人們對AZ疫苗可能引發血栓的疑慮。德國總理梅克爾（Angela Merkel）也表示，她願意接種AZ疫苗。

綜合《衛報》與《天空新聞》報導，56歲的強生19日傍晚加入了英國2600萬人的行列，在聖托馬斯醫院接種第一劑AZ疫苗。去年4月，染上新冠肺炎的強生也曾在這所醫院接受治療。他在接種後告訴記者，「我現在一點反應都沒有，而且打針的過程很快，我很推薦大家都接種AZ疫苗。」

他隨後也在推特上貼出自己戴著黑色口罩、捲起袖子接種疫苗的照片表示，「我剛剛接受了第一劑牛津／AZ疫苗的注射。感謝所有優秀的科學家、英國國民保健署（NHS）的員工和志工們努力讓這一切實現。接種疫苗是讓我們回到夢寐以求的正常生活的最好方法，所以我們一起來接種吧！」

此前有部分民眾在施打AZ疫苗後，引發血栓的案例出現，導致不少國家暫停為國民施打該疫苗，也讓人們懷疑，AZ疫苗是否安全可靠。對此，英國政府始終維持同一口徑，強調AZ疫苗是有效的，也並未停止使用該疫苗。

在調查30國共2000萬個接種案例，並檢視其中30件血栓案例後，歐洲藥品管理局（EMA）在18日證實，AZ疫苗安全有效，讓義大利、法國、德國等國家重拾對此疫苗的信心。《太陽報》報導，就連此前曾因自己年紀太大，而拒絕接受AZ疫苗注射的梅克爾，最近也改口稱，她願意接種AZ疫苗。隨著德國疫情再度升溫，國內大部分地區將在下週再次頒布封城令，以遏制病毒傳播。

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