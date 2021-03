助AZ疫苗撇血栓疑雲！強生挽袖背書　梅克爾改口：願意接種

▲強生與梅克爾紛紛為最近傳出「血栓風波」的AZ疫苗背書。(組圖/路透)

英國首相強生(Boris Johnson)19日在倫敦聖托馬斯醫院(St. Thomas' Hospital)接受其第一劑AZ疫苗注射,以鼓勵民眾接種疫苗,並消除人們對AZ疫苗可能引發血栓的疑慮。德國總理梅克爾(Angela Merkel)也表示,她願意接種AZ疫苗。

綜合《衛報》與《天空新聞》報導,56歲的強生19日傍晚加入了英國2600萬人的行列,在聖托馬斯醫院接種第一劑AZ疫苗。去年4月,染上新冠肺炎的強生也曾在這所醫院接受治療。他在接種後告訴記者,「我現在一點反應都沒有,而且打針的過程很快,我很推薦大家都接種AZ疫苗。」

I've just received my first Oxford/AstraZeneca vaccine dose.



Thank you to all of the incredible scientists, NHS staff and volunteers who helped make this happen.



Getting the jab is the best thing we can do to get back to the lives we miss so much.



Let's get the jab done. pic.twitter.com/mQCTMAkB8d