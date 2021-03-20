人妻把客戶夾緊緊！他起床就「來一發」爽喊：真的飛天　綠帽夫崩潰

▲人妻外遇，與小王互傳露骨對話，丈夫一見綠炸。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者陳韻如／台北報導

人妻小君（化名）因工作關係認識男子阿義（化名），沒想到2人竟發展出婚外情，並多次發生性行為，且訊息中更出現，「可以內射」、「射完再夾真的飛天」等露骨對話。直到小君丈夫阿宏（化名）發現後質問，小君才坦承外遇，並簽立自白書，但阿宏仍氣不過，決定對2人提告求償，最終獲賠30萬元。

阿宏指控，他與小君2012年結婚，而小君2018年在某電子公司工作時認識了阿義，2人進而交往，並多次發生性行為，被他發現之後憤而質問，小君才坦承外遇並簽立自白書，更提供自己與阿義的通訊紀錄，其內容多談及性事過程及感受等露骨用語，讓他頭頂綠光壟罩，氣得對2人提告求償。

對此，小君辯稱，某日阿宏說自己手機壞掉，要跟她借手機，而她不疑有他的直接把手機交給阿宏，沒想到阿宏竟擅自打開她的LINE，看到她與阿義間的性幻想對話後，就要求離婚，而雖然她同意，但她堅決否認有與阿義發生性關係，2人只是嘴砲而已，只是阿宏仍連夜逼供拷問她，才讓她不敵疲倦而精神崩潰，最後在阿宏的威逼下寫下自白書，並修改至阿宏滿意為止，但內容與事實完全不符，因此拒絕賠償。

不過，法官在審理時勘驗對話發現，內容出現許多露骨話題包含，「那要內射嗎?」、「你裡面會很敏感，一直夾住…然後我覺得很緊，就更容易敏感…射完再夾真的飛天…跟射完被吸一樣…女上男下我不用用體力啊」、「那就來一發晨砲」、「瘋狂內射…直接掰開就能插入」。

法官認為，2人對話極為親熱私密，且對話紀錄時間與自白書內容相符，明顯逾越一般普通朋友或同事之間的社交行為，足以破壞阿宏的婚姻幸福，法官最終判2人須連帶賠償30萬元給阿宏。全案可上訴。

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