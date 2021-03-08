送妻學鼓…老師帶她「床上咚咚練節奏」喊：人生最好經驗！人夫綠炸

▲人妻學爵士鼓學上床，老公抓包崩潰對老師提告求償，獲賠50萬元。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／新北報導

一名人妻小君（化名）因想學爵士鼓，其丈夫阿義（化名）便全額支付學費，還讓孩子也一起學習，但沒想到，小君卻與爵士鼓老師阿坤（化名）發生婚外情，甚至還互傳曖昧訊息，其中還出現，「跟妳做愛這兩次是我人生中最好的經驗」等對話，讓阿義頓時頭冒綠光，氣得對阿坤提告求償。法官審理後，判阿坤須賠償阿義50萬元。

阿義提告主張，小君2019年間表示想要學爵士鼓，並透過友人介紹結識從事爵士鼓教學的阿坤，而當時他對於小君要學習才藝一事相當支持，不僅支付了全額的學費之外，也非常信任阿坤的專業與人格，將子女一併送去給阿坤教導。豈料，他卻在2020年7月間發現小君與阿坤發生婚外情，還互傳親密對話，讓他當場崩潰，憤而對阿坤提告求償。

對此，阿坤矢口否認辯稱，「這些對話只是要幫助小君離婚，我跟小君一起製造出的假象，因小君向我表示她曾多次向阿義提離婚，但阿義都不肯，而阿義有稱若小君已經有別的對象，他會放她走，又因當時我是小君的家教，也是滿好的朋友，且小君身心狀況不好，有輕生念頭，我才同意這麼做」等。

不過，法官調查發現，阿坤跟小君之間有許多親密對話，包括，「我覺得跟妳做愛這兩次真的很棒，不誇張我覺得是我人生中最好的經驗」、「我對妳的愛是直接大噴發那種誇張」、「沒套更舒服，但是我不想要妳一直吃避孕，所以還是會戴」等，甚至還有互相捧臉的親密合照。

法官認為，2人交往熱烈，已逾越男女正常相處分際，且也已嚴重破壞阿義跟小君婚姻共同生活圓滿安全即幸福，至於阿坤的辯詞，法官則認為，2人還有更露骨、煽情暗示或明示性關係的對話，若非2人正陷於熱戀，實在無法出現那些對話，法官最終判阿坤須賠償阿義50萬元。全案可上訴。

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