馬3越級打怪！國道把緩撞車「整輛鏟起」　駕駛自曝：我睡著了

記者黃孟珍、陳韻如／苗栗報導

國道3號北上竹南路段16日上午發生一起嚴重車禍！一輛白色馬3行經該路段時，疑似未注意前方路況，高速撞上正在進行路面清掃工程的工程車，巨大的撞擊力道甚至還將緩撞車鏟起，整個壓在馬3車頂，所幸肇事的駕駛僅受到輕傷，並無大礙。

▲馬3國道車禍，所幸駕駛僅受輕傷。（圖／記者黃孟珍攝）

警方調查，事發當時工程車正在內線車道清掃路面淤土、垃圾等，而為確保安全，於是在車後方加掛緩撞車，但沒想到上午9時30分許，一名江姓駕駛卻疑似超車不慎或是未注意前方路況，竟直接高速衝撞，而巨大撞擊力道，竟將整個緩撞車鏟起，重重壓在馬3車頂。

警消獲報導場，發現現場滿是車殼碎片一片狼藉，所幸江男僅受到輕傷，送醫後並無大礙。由於車禍當時正值上班時間，警消人員緊急排除事故，直到1小時後才順利恢復通車。

警方表示，江男供稱自己是因疲勞駕駛，打瞌睡才釀禍，而其經酒測後，並無酒駕情事，詳細事故原因仍須警方調查釐清中。

▲江姓男子僅受到輕傷，送醫救治後並無大礙。（圖／記者黃孟珍攝）

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