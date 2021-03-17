醫美富少撞死人喊大受打擊！爬頂樓躲記者竟諷：XX娘，可憐了

記者陳韻如／台中報導

台中市一名未滿18歲的張姓高中生7日凌晨開賓士車撞上23歲彭姓女騎士，導致彭女因傷重住進加護病房，而經過搶救9天，彭女仍於15日深夜11時54分宣告不治。據了解，張男母親代替出面道歉，並稱兒子受到打擊，目前正在就醫治療。然而，網路上卻流出一段影片，富少在車禍後面對記者登門採訪，竟在自家頂樓錄影，不斷罵三字經，「幹你娘，可憐了」，絲毫沒有意思懺悔模樣，完全打臉母親所言。

這起事件發生在7日凌晨0時許，張姓醫美富少趁著父母熟睡時，無照開賓士車外出買消夜，卻在途中高速撞上彭女，導致對方當場噴飛，頭部重創陷入昏迷，經過9天搶救仍是不幸宣告不治。誇張的是，張男肇事後避不見面，父母也對彭女不聞不問，讓彭女閨蜜氣得在網路上發文揭露此事。

直到網友們發動肉搜，張男也隨之被起底，網友發現他是一家醫美診所院長的兒子，便紛紛到診所評論處狂刷負評，而他最終在神隱多日後，發出聲明道歉，而其母親則與友人一同出面道歉，還稱張男因大受打擊，目前正在接受醫院治療，也承諾將會負起責任。

不過，網路上卻流出一段影片，影片中，有不少記者在事發後登門採訪，而張男見狀竟躲在頂樓錄影，還狂飆三字經，更囂張嗆聲，「可憐了」，絲毫看不出有悔意，也完全打臉母親所言。

對此，醫美診所員工出面否認，指影片中聲音聽起來不像張男，且語氣也不像他，「他平常是很有禮貌的小孩」，因此對於影片來源也提出質疑，不知道對方目的是什麼。