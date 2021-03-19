違規重機騎士遭18歲無照賓士男撞死　母失魂：對不起也不能怎樣

▲28歲傅姓騎士熱愛重機。（圖／翻攝自Facebook／傅姓騎士）



記者陳豐德／新北報導

一名18歲蔡姓男子18日晚間9時許偷開老爸的賓士C300轎車，行經新莊區壽山路時撞上一輛違規左轉的重機，導致重機滑行50公尺遠。傅姓騎士則噴飛送醫搶救仍不治，隔日於醫院進行相驗程序時，傅母全程失魂落魄，指出對方家屬「有說對不起，但對不起也不能怎樣啊……」語氣間流露出對兒子的不捨。

根據警方調查，28歲傅姓重機騎士事發時，沿著新北大道南往北方向行駛，未等到左轉燈亮就左轉壽山路，剛滿18歲的無照蔡姓少年，則是偷開父親的C300賓士車沿著新北大道北往南，兩車在路口發生碰撞，傅男人當場失去生命跡象，經緊急送醫搶救過後一度恢復心跳，可惜仍因傷勢過重不幸宣告不治。至於蔡男則是右腿擦傷、意識清楚，目前仍在醫院休養。

郭姓騎士來自單親家庭，從小跟母親以及弟弟住在八里相依為命，後來才獨自搬出來在新莊居住，他曾向朋友表示，「希望有天我能靠自己買到一台Indian重機（要價79.8萬起）。」自從買了第一台摩托車野狼125後，靠著攝影接案、在餐廳當服務生努力存錢，才換了意外時所騎乘的「幻影」Honda shadow 1200。

▼遭撞死傅姓重機騎士的母親相驗時失魂落魄。（圖／記者陳豐德攝）



19日下午進行檢警相驗程序，傅母似乎仍難以接受兒子死訊，全程失魂落魄，事後向記者表示自己也搞不清楚意外當時到底是誰綠燈、誰紅燈，也尚未與蔡男家屬尚未提到後續賠償問題，但對方有向她說對不起，傅母接著說「但對不起也不能怎樣啊」，並直指透過監視影像看到賓士車車速相當快。

至於賓士車車主蔡爸爸則代替兒子到場，他表示當時自己下班回家就沒看到兒子，兒子平時是跟自己一起從事裝潢業，並說自己也不願意發生這種事情，發生了只能看後續怎麼解決。

▼18歲蔡男偷開父親的賓士車發生意外，父親替兒子來進行相驗程序。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼重機騎士違規遭賓士撞飛滑行。（圖／記者陳豐德翻攝）



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