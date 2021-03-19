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高雄男超車變追撞還擊落騎士　機車飛越安全島躺貨櫃車專用道

▲▼ 旗津區上午發生一起超車不慎的意外事故 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲旗津區上午發生一起疑似超車不慎引起的碰撞事故。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

高雄旗津區上午8點多發生一起連環車禍，一名22歲陳姓男子開車載朋友要到旗津訪友，結果開到旗津一路時，疑因超車不當，追撞陳姓男子開的銀色廂型車，還有騎在同向的一部機車，造成機車騎士身上多處挫傷，他所騎乘的機車也噴飛到一旁的「貨櫃車專用道」，所幸騎士送醫後人沒有生命危險，警方對3方駕駛施行酒測，3人皆無飲酒。

警方指出，車禍發生在19日上午8點15分，22歲的陳姓男子當時開車載友人要到旗津訪友，沒想到開過過港隧道後，在旗津一路遇到陳男駕駛的廂型車，疑似因為陳男認為廂型車開得太慢，於是切入慢車道準備超車，結果擦撞到廂型車的右後方，車輛也因此失控撞上一旁的分隔島。

▲▼ 旗津區上午發生一起超車不慎的意外事故 。（圖／記者黃子倩翻攝）

旗津區上午發生一起疑似超車不慎引起的碰撞事故。（圖／記者黃子倩翻攝）

不過這起意外，受傷最嚴重的是當時騎在慢車道的機車騎士，他被超車不慎的自小客車撞飛倒地，全身多處擦傷，幸好緊急送醫後，傷勢並沒有大礙，警方指出，這起意外3方駕駛人都沒有酒駕，初判是為了超車切換車道不慎才釀成這起事故。

▲▼ 旗津區上午發生一起超車不慎的意外事故 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲旗津區上午發生一起疑似超車不慎引起的事故。（圖／記者黃子倩翻攝）

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