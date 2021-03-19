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女騎士「楠梓百慕達」瀟灑鬼切！直行阿伯生氣了　急起猛追教育她

▲▼高雄女騎士右轉鬼切，阿伯怒了，追上當街教育。（圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

▲女騎士右轉進入主幹道時未禮讓直行車，直接鬼切、瀟灑轉彎。（圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

記者莊智勝／高雄報導

臉書粉絲專頁「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」昨（18日）上傳一段行車紀錄器畫面，一名女騎士右轉進入幹道時，未查看來車直接瀟灑切入，導致後方一名直行的阿伯騎士險些撞上；阿伯當場被惹毛，催下油門急起直追，現場直接出言「教育」。影片曝光後網友紛紛直呼「被罵真的剛好而已！」

行車紀錄器畫面拍下，16日上午7時許，女子騎著機車沿支道右轉進入主幹道，但女子在轉彎時，僅稍稍往左瞥了一眼，下一秒逕自右轉切入，絲毫不禮讓直行車輛，後方另名阿伯騎士因此險些撞上。

由於雙方一度相當靠近，阿伯也因此被激怒，催下油門急起直追，當街出言「教育」，以台語怒罵「這樣騎車，路你家的喔？」「蛤！哩沙小？」女子被罵後也嚇傻，一時之間不知做何反應，只能等阿伯罵完後默默騎車離開現場。

整段畫面曝光後，網友一面倒直呼「被罵真的剛好而已，要是巷子衝出來一個沒注意讓人撞到你怎麼辦」、「感謝阿伯的正義，三寶女騎士欠修理」、「希望能被阿伯罵醒，不然下次就是掛在靈堂」、「轉出路口這樣的騎法遇到大車可能就...」、「我猜那個三寶到現在都還不知道自己錯在哪！」此外，還有網友認出事發地點就是號稱「楠梓百慕達」的高雄楠梓陸橋，笑稱「好有人情味的楠梓百慕達」。

▼直行阿伯險些撞上女騎士，氣得追上飆罵。（圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

▲▼高雄女騎士右轉鬼切，阿伯怒了，追上當街教育。（圖／翻攝臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」）

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