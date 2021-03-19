新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！「帶妳吃鮭魚」最長專情男14天後改回

▲男大生改名「此生想帶妳一起吃鮭魚」。（圖／民政局提供，下同）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」，根據新北市各區戶政事務所18日最後統計，新北市共有74名鮭魚，截至19日下午五點，已經有39位民眾改回原名。最長名字50字的22歲男，預計於14天後改回本名。

新北市改名民眾集中於板橋、淡水兩區，且20-25歲男性居多，根據最新資料統計，今日改回原名的各區人數如下：板橋區7人、中和區6人、淡水區5人，三重、永和、蘆洲、新店區各3人，新莊、林口區各2人，樹林、三峽、汐止、土城、五股個1人。

新北市22歲陳男昨天將名字改成50字，創全台最長紀錄「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，挑戰戶政系統中文欄位極限，改名當下他就表示，15天後將改回來。

據了解，88年次陳男在朋友鼓吹下改名，原本要改66個字，有六六大順之意，但因戶政系統中文欄只能容納50個中文字，最後縮成50字。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有2天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。引出「鮭魚世代」瘋狂改名，還登上國際媒體。

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