高雄「爭鮮鮭魚」為自家店打廣告！老爸「電話被打爆」抓狂了

▲潘先生改名「潘鮭魚爭鮮巨蛋店服務員1號XX」 。（圖／潘先生提供）

記者洪靖宜／高雄報導

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，高雄截至19日17時30分前一共有30人改回本名，一名叫改名叫做「潘鮭魚爭鮮巨蛋店服務員1號XX」的男子，還特地加上目前工作店家名稱，至於傳出爸爸對他改名很生氣，他急著解釋是因為電話留成爸爸的，所有人都打給他，感到很困擾才因此不開心。

截至18日高雄共計56人改與鮭魚相關名字，其中三民區改名人數最多，其次為左營區。而19日截至17時30分，高雄一共有30位「鮭魚」先生小姐將名字改回原名，其中男生就有24位，女生則6位。

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高雄市一名20歲的潘姓男子，為了跟上這波鮭魚潮，18日到戶政事務所將自己的名字改為「潘鮭魚爭鮮巨蛋店服務員1號XX」，會用這名字，是為他目前正在爭鮮巨蛋店工作，最後兩個字是他的本名，他說，壽司郎打廣告，也要為爭鮮打廣告。改名後立刻把握時間分3次和朋友前去享免費的壽司，3次的消費額約為1萬2000元左右。

至於有報導指出爸爸對於他擅自改名的事很生氣，他也急著解釋，之前戶政資料是舊資料，因此電話留成爸爸的電話，後來很多記者一直打給他，爸爸感到很困擾才非常不開心，對於他改名並沒有說什麼，潘男19日也立刻趕到戶政事務所改回原本的名字。

時間對我們來說完全沒用！