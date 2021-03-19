吃飽飽！北市28隻鮭魚「改邪鮭正」　更新戶口名簿衰到戶長

▲民眾瘋改名「鮭魚」，就為了一享業者優惠。（圖／民眾提供）

記者陳家祥／台北報導

知名連鎖迴轉壽司店日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，吸引大量民眾改名「鮭魚」。根據北市民政局統計，北市改名鮭魚一案，到18日晚間統計總共52人。而業者活動到18日截止，根據統計，截至19日傍晚5點，已有28人申請改回正常名。

根據民政局統計，截至19日傍晚5點，共有28人申請從「鮭魚」改回正常名，信義區3人、大安區5人、中山區3人、中正區2人、大同區2人、文山區5人、南港區3人、內湖區2人、士林區3人，松山、萬華、北投則暫無人申請。

此次由壽司業者掀起的「鮭魚之亂」，全台總共有331人改名叫「鮭魚」，就為了參與限時2天的「全桌免費」優惠促銷活動。儘管可以暫時性更換身分證再改回即可，但戶政事務所提醒，改名紀錄會跟著一輩子，且事後戶長還會收到戶口名簿異動通知，因此「鮭魚之亂」恐還要持續一陣子。

根據申請改名的流程，在戶政事務所遞件申請後，戶所寄發通知到改名民眾填寫戶籍資料時的地址，由於戶籍地有人員姓名異動，該戶的戶長必須到戶政機關更新戶口名簿。也就是說，若改成「鮭魚」再改回一般姓名，戶長恐需跑兩趟。

▼優惠活動昨天結束，今天各地鮭魚洄流，改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）