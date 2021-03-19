　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

吃飽飽！北市28隻鮭魚「改邪鮭正」　更新戶口名簿衰到戶長

▲▼林高價鮭魚。（圖／民眾提供）

▲民眾瘋改名「鮭魚」，就為了一享業者優惠。（圖／民眾提供）

記者陳家祥／台北報導

知名連鎖迴轉壽司店日前推出名字內含「ㄍㄨㄟ ㄩˊ」者享免費優惠，吸引大量民眾改名「鮭魚」。根據北市民政局統計，北市改名鮭魚一案，到18日晚間統計總共52人。而業者活動到18日截止，根據統計，截至19日傍晚5點，已有28人申請改回正常名。

根據民政局統計，截至19日傍晚5點，共有28人申請從「鮭魚」改回正常名，信義區3人、大安區5人、中山區3人、中正區2人、大同區2人、文山區5人、南港區3人、內湖區2人、士林區3人，松山、萬華、北投則暫無人申請。

此次由壽司業者掀起的「鮭魚之亂」，全台總共有331人改名叫「鮭魚」，就為了參與限時2天的「全桌免費」優惠促銷活動。儘管可以暫時性更換身分證再改回即可，但戶政事務所提醒，改名紀錄會跟著一輩子，且事後戶長還會收到戶口名簿異動通知，因此「鮭魚之亂」恐還要持續一陣子。

根據申請改名的流程，在戶政事務所遞件申請後，戶所寄發通知到改名民眾填寫戶籍資料時的地址，由於戶籍地有人員姓名異動，該戶的戶長必須到戶政機關更新戶口名簿。也就是說，若改成「鮭魚」再改回一般姓名，戶長恐需跑兩趟。

▼優惠活動昨天結束，今天各地鮭魚洄流，改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲高雄鮭魚洄流改回本名 。（圖／記者洪靖宜攝）

ET快訊
快訊／陳時中宣布：首批AZ疫苗下週一開打！57家醫院成首批接
LIVE／首批AZ疫苗開打時間　指揮中心最新說明
「甜」怎寫？兒考卷被圈錯...同學卻沒錯　網曝正確寫法驚呆
用1千賣掉手機門號　他害台北富男「被騙1億7896萬」下場慘
快訊／疫苗開打時間決定了！陳時中1900親自說明
周末變天！　下周急凍探13°C時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

陳佩琪開砲！批指揮中心應報告疫苗進度　確診人數發稿就好

吃飽飽！北市28隻鮭魚「改邪鮭正」　更新戶口名簿衰到戶長

新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！「帶妳吃鮭魚」最長專情男14天後改回

國防檢討報告增列「灰色地帶威脅」　邱國正：認知作戰型態多

時力廖郁賢遭無黨籍議員「潑水」　王婉諭批：這樣的民代該被淘汰

年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

水情告急！傳台積電花上億包100水車　王美花：超前部署

蔡英文訪高捷探班貓站長「蜜柑」：吃飽了要認真工作

「學以致用」變「用以致學」　北市紮根數位力人才跟上疫後轉型潮

美中會談關切兩岸關係　蘇貞昌：美國對我承諾堅若磐石

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

謝忻睽違2年回民視「與阿翔僅隔5步」　停車場看見他的車...笑：準備鑰匙要刮！

全台鮭化！「吳家可鮭」50元勾5妹　鮭魚之夢男已改3次...曝兒也要同名

陳小紜吼容祖兒：為什麼逼我唱！　她當隊長淚歉「傷到妳對不起...」

女網友評論店家鴨肉飯「太油」　店家回：改吃素吧...她氣炸PO網

睡醒發現車遭破壞、板金留齒痕 調監視器見「8狗圍攻」車主傻眼

陳佩琪開砲！批指揮中心應報告疫苗進度　確診人數發稿就好

吃飽飽！北市28隻鮭魚「改邪鮭正」　更新戶口名簿衰到戶長

新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！「帶妳吃鮭魚」最長專情男14天後改回

國防檢討報告增列「灰色地帶威脅」　邱國正：認知作戰型態多

時力廖郁賢遭無黨籍議員「潑水」　王婉諭批：這樣的民代該被淘汰

年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

水情告急！傳台積電花上億包100水車　王美花：超前部署

蔡英文訪高捷探班貓站長「蜜柑」：吃飽了要認真工作

「學以致用」變「用以致學」　北市紮根數位力人才跟上疫後轉型潮

美中會談關切兩岸關係　蘇貞昌：美國對我承諾堅若磐石

花蓮夜晚新玩法！賞螢季4月開跑　夏天搭船海上看流星雨、月光海

李安首度在台灣開球　23號球衣別有意義、還整理投手板

議員批桃園換發門牌總要兩次工？　民政局：是民眾想保留

罕見校園送煞路線曝！20日晚逢竹科和工業區下班潮　生人迴避

今年比賽球不彈　張冠廷春訓勤練基本功

「超帥女攝影」是超大咖天后！　替戴愛玲台北街拍竟0人認出

桃園大溪中正公園24棵樹木罹癌！　風管處展開分區防治

鄭文燦也要請吃鮭魚！許諾原民運動會選手　成功3連霸就免費吃

南亞大海嘯失蹤！員警躺精神病院17年奇蹟生還　家人重逢淚崩

海悅2020獲利創新高！EPS達15.1元　擬配股利8元

龍山寺暗巷嫩妹排排站　辣露「渾圓雪乳+逆天長腿」

政治熱門新聞

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

戰爭只有2個選擇　邱國正一句話感動網

徐國勇：鮭魚改名潮之前全國有10人叫鮭魚

破紀錄！22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白女友

北市共51人瘋改名　他8小時內改回原名

一輩子當鮭魚怎麼辦？還有一招密技可挽救

鮭心似箭！吃完最後一波0元壽司　新北30人已改回本名

分析陳伯惟罷免結局　黃暐瀚：很難跨過門檻

女兒爬樹遭罵「女版韓國瑜」！吳淡如爆氣喊告　韓國瑜回應了

江啟臣怒轟蔡英文打壓公投

新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！50字「專情男」14天後改回本名

盡量塞！改名沒字數限制　快把食材全放進名字裡

衝最後一波晚餐！新北5hrs暴增至74鮭魚　擠爆壽司郎

壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水最多

更多熱門

相關新聞

爭鮮店員改名吃鮭魚　爸抓狂為這原因

爭鮮店員改名吃鮭魚　爸抓狂為這原因

連鎖迴轉壽司店壽司郎17、18日舉辦促銷活動，掀起全台改名之亂，高雄截至19日17時30分前一共有30人改回本名，一名叫改名叫做「潘鮭魚爭鮮巨蛋店服務員1號XX」的男子，還特地加上目前工作店家名稱，至於傳出爸爸對他改名很生氣，他急著解釋沒有。

新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！50字「專情男」14天後改回本名

新北鮭魚過半數「反璞鮭真」！50字「專情男」14天後改回本名

頭殼到底有沒壞掉？「鮭魚思密達」一天秒改回

頭殼到底有沒壞掉？「鮭魚思密達」一天秒改回

年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

年輕人吃壽司瘋改名　李來希喊話：偉大的大人為「鮭魚世代」負責

叫鮭魚不可恥！作家曝「影評人10字鳥名」

叫鮭魚不可恥！作家曝「影評人10字鳥名」

關鍵字：

鮭魚壽司內政部姓名條例

讀者迴響

熱門新聞

「張鮭魚之夢」有救啦！民政局長曝最後機會

正妹只穿一件…男友上床嚇：妳怎包尿布

獨家／不只莎莎！《食尚》哈孝遠也掰了「整組人被請走」

羅志祥當YouTuber點閱雪崩式下滑

辣媽秀身分證「這3字」　網看傻：妳是第一名

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

不倫也要保護福原愛！

鮭男女爽吃100盤壽司　PO照剩醋飯小山遭灌爆

壽司郎廚餘是假日6倍！員工被羞辱：還笑著錄影

起底鮭魚之夢！中國醫同學猛爆料

「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

張鮭魚之夢改不回來！　李來希不忍：請先救救孩子

張鮭魚之夢：改完才知3次機會用完　顫抖落淚很後悔

吃鮭魚「剩醋飯」被罵爆…李宓回應了！

更多

最夯影音

更多
HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！

HAHA「便便隱藏攝影機」整兒子老婆　兒子大崩潰求擦掉：為什麼總是拉屎！
蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

蕭敬騰撩女路人：特別專程來見妳＞／／＜　一聽對方「我是第三者」驚恐飆髒話！

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

相伴60年！輪椅爺「凝望愛妻遺容」　悲慟訣別：我會照顧自己...網淚崩

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

輔大正妹改9字名「餵你吃鮭魚」　帶5友人花6380元爆吃百盤！

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

《飢餓遊戲》找來「2超正人妻」搭檔　5566讚《全明星》很棒！小刀傳訊「已讀不回」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面