想靠兒子改回本名…「張鮭魚之夢」真要哭了！律師曝殘酷法條打臉

▲就讀中國醫藥大學中醫系的張同學為了免費壽司改名為「鮭魚之夢」。（圖／記者白珈陽攝）

記者莊智勝／台中報導

連鎖迴轉壽司店「壽司郎」推出促銷活動引爆全台「鮭魚之亂」，許多大學生為了吃免費壽司紛紛前往戶政事務所改名，其中一名就讀中國醫藥大學中醫系的張姓同學也跟上這波風潮，改名為「張鮭魚之夢」，不料更名完成後才知道自己已經用完3次機會，無法再改回本名；起初張同學還抱著希望，稱將來生孩子時也將他取名「鮭魚」，自己到時就得以透過相關法條更名。但律師林智群卻在臉書直指張同學想法就是「沒看懂法條的結果」，戳破張鮭魚之夢的最後希望。

律師林智群指出，張同學改名成「鮭魚之夢」後，才得知自己更名的3次機會都已用完，因為是瞞著父母改名，未來還可能因自己年少輕狂而被稱為「鮭魚醫師」，目前張同學想到的解套方法，就是未來生小孩後也將他以「鮭魚」命名，如此父子撞名，自己即可改回原本名字。

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但林智群卻直指張同學如此想法「就是明顯沒看懂法條的結果」，依據姓名條例第9條第1項第2款規定，「有下列情事之一者，得申請改名：二、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。」也就是說，如果你與你的小孩一樣叫陳鮭魚，「那是『你的小孩』可以申請改名，不是你喔！」

林智群認為，張同學為了自己莫名其妙的想法，他的孩子一出生還得先被取名「鮭魚」，人生第一個烙記竟是如此無情，「我只能幫哭哭了！#這個天真當鮭魚公剛剛好！」

▼張同學昨受訪時還期盼未來生孩子同樣取名為「鮭魚」，替自己解套改回本名。（圖／記者白珈陽攝）