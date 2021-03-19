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「學以致用」變「用以致學」　北市紮根數位力人才跟上疫後轉型潮

▲▼轉型不只需要數位技術，還要連同組織文化、策略思考、組織人力與KPI等「數位 應用軟實力」一起轉型。北市府推動公私協力，為企業培育未來致勝的數位技術與應 用人才。（圖／台北市政府提供）

▲轉型不只需要數位技術，還要連同組織文化、策略思考、組織人力與KPI等「數位應用軟實力」一起轉型。北市府推動公私協力，為企業培育未來致勝的數位技術與應 用人才。（圖／台北市政府提供）

政治中心／台北報導

台北市力拚數位轉型，不只建構硬體也在軟體的人才培育大舉著墨，北市府19日指出，政府必需為產業思考，如何培育出擁有數位力的人才，「擴能版員工」對企業是相當重要的，大家的觀念應該從過去在學校的「學以致用」，轉變為因應工作、產業所需快速學習、擴增新技能的「用以致學」，隨時獲取資訊的能力，是新一代學習與培育的關鍵。

市府認為，數據、演算法、物聯網、軟體即服務，再加上機器學習和人工智慧，這些科技是驅動未來的力量，也意外成為全球產業在疫情中求生存的工具，讓全球更加速擁抱數位轉型。所以，比起能用錢買到的科技硬體，擁有數位力的人才才是未來最寶貴的資產，而且各領域均已展開「數位人才戰爭」，除了招聘新人，企業更需要的是「擴能版員工」，要用新方法來擴增員工能力，給他們新技能，讓他們擁有新機會。

市府進一步指出，新技術的成長速度遠快於任何學校課程，顯見科技帶來的真正機會是擴展了人的能力，這也是個人必須追求的轉型，雖然轉型程度和方向會因人而異，例如傳統類型的工作者需要數位工具的操作和思維，而有經驗的軟體開發人員，如今可能需要的是提升自己的理論與應用知識，以快速掌握新技術及市場需求。

所以市府歸納出新興人才培育觀念，認為人們的觀念，應該從過去「學以致用」，轉變為因應工作、產業所需的「用以致學」，隨時獲取資訊的能力，是新一代學習與培育的關鍵，因此除了從學校教育起融入數位力的培養，也同步加強在產業人才所需的「用以致學」知識與能力的培育。▲▼北市府以場域結合人才計畫，由台北藝術中心扮演劇場專業人力的職能開 發、訓練與認證基地，系統性建立劇場專業人才資料庫，朝向成為「亞洲共製中心」的目標邁進。（圖／台北市政府提供）

▲北市府以場域結合人才計畫，由台北藝術中心扮演劇場專業人力的職能開發、訓練與認證基地，系統性建立劇場專業人才資料庫，朝向成為「亞洲共製中心」的目標邁進。（圖／台北市政府提供）

市府強調，而這項新興的數位人才趨勢，正好可以因應疫後新常態，尤其是企業轉型需求，包括工作型態的轉型以及經濟型態改變所驅動的商業模式轉型。

以遠距溝通為例，當跨國企業、國際貿易往來因疫情逐漸發展出成熟的遠距會議溝通模式，但相對因疫情緩和而沒有作出同樣進化的台灣企業，是否可能因此成為「局外人」，在線上會議室中進行的談判和貿易招商中失去優勢？市府認為，因應國際變化而提前調適，是企業應該思考的重點。

市府強調，走入疫後的未來世界，當無時無刻的變動成為新常態時，政府就不應再侷限於過去，而是看清未來，從理解新商業模式中的關鍵要素開始，協助企業及民眾排除阻礙創新的限制，要比產業看得更遠，提供應有的推力（培育、獎勵、創造轉型友善環境）和拉力（監督管理），以因應未來趨勢的隨需服務，用適當的管理來鼓勵創新，與企業共同尋找轉型時代中的新契機。

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