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北市某高職女學生遭霸凌　「樓梯打到走廊」被扯髮拖行還踹肚

記者崔至雲／台北報導

近日在Dcard上出現3段影片，疑似是台北市某私立職校發生霸凌事件。片中可以看到女學生遭同學打臉、扯頭髮，狂罵髒話，甚至還有片段是一群學生不讓被霸凌者上廁所。該貼文曝光後不少網友在網路上聲援，更稱該校發生霸凌事件不只一次。

▲▼台北市某高職霸凌女學生。（圖／翻攝Dcard）

▲台北市某高職霸凌女學生。（圖／翻攝Dcard，下同）

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Dcard近日出現一則「幫高調，台北某高職因感情糾紛發生霸凌事件？」，該貼文中有3支影片。其中一支影片是拍攝在樓梯口，被霸凌者遭2名同學扯衣服、頭髮，甚至被對方罵「還要走是不是啊，X你媽的」，而旁邊拍攝的學生則發出笑聲。

▲▼台北市某高職霸凌女學生。（圖／翻攝Dcard）

第二支影片疑似是下課時間在走廊上拍攝，一群學生圍著被霸凌者，該名學生試圖掙脫還手，但馬上被其他學生說「你打屁啊！再打！X你媽」。周圍圍觀學生眾多，但卻無人上前幫忙，有人僅拿出手機拍攝，或是快步閃開事發現場。

第三支影片則是出現在廁所，被霸凌者似乎想上洗手間，但一群人手檔廁所門，並直呼「你要尿多久！多久啊！」直到影片結束前，被霸凌者都沒有順利如廁，並面有難色。

短短幾天，該則貼文已引發眾多網友關心，甚至有校友指出，類似的霸凌事件在該校已經不只發生一次。《ETtoday東森新聞雲》記者想詢問校方事發經過，及後續處理方式，但因校長開會尚未取得校方回應。

對此，台北市教育局副局長陳素慧指出，知道此事件當下，校方就已向教育局做通報，目前據了解並不是網路上所說的「感情糾紛」，而是一名學生沒經過對方同意，擅自將別人的對話傳送出去，造成雙方不悅，而對方也坦承自己情緒控管不好，因此有了肢體衝突發生。

陳素慧強調，該事件並不是「霸凌」事件，僅是「校園衝突事件」，事發後也馬上連絡雙方家長到校了解事情經過，而雙方學生也有進行教育活動的宣導，告知彼此應尊重人際相處及控管自己情緒的知識，而「情緒失控」者則有部分懲處。
 

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