北市公園掃不乾淨黑幕曝！舊照新貼2年削1500萬　清潔公司遭搜索

▲清潔公司涉嫌重複使用相同的打掃照片，向台北市政府詐領公款1500萬元。（示意圖／pixabay）

記者劉昌松／台北報導

台北市卉欣公司承攬台北市2017年到2019年間的中正、萬華區公園清潔工作，但疑似在後2年的續約期間，用重複的公園清潔照片當證明，向政府單位請款，涉嫌詐領公款超過1500萬元，台北地檢署今天指揮調查局台北市調處搜索並約談卉欣公司謝姓負責人兄妹以及妹婿等3人到案。

檢調獲報，台北市工務局公園路燈工程管理處2017年辦理「青年所所轄中正區及萬華區公園等委託維護管理服務」，卉欣公司承攬後，依契約規定，每月估驗計價時，須提交各公園清潔維護人員出勤表、當月份施作環境清潔或指定工項的錢、後對比照，才能向公燈處請款計價。

但是卉欣公司後來續約的2018、2019年間，疑似每月都是拿同一組照片重複使用，清潔維護人員的出勤也沒有據實填寫，就向公燈處請款類計超過1500萬元，涉嫌使公務員登載不實、詐欺等罪。

台北地檢署檢察官張靜薰19日指揮調查局，搜索卉欣公司等2個地點，並約談卉欣公司負責人謝信輝，謝的妹妹、妹婿等3人到案。

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