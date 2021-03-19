快訊／北市防疫旅館火警！警消急疏散51名隔離者　人員未戴口罩穿梭其中

▲北市防疫旅館凌晨火警，警消獲報到場拉水線搶救，升起雲梯車進行救火。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／台北報導

台北市大安區19日凌晨3時許，復興南路一段一間防疫旅館突然發生火警，部分隔離民眾聽到警報聲後驚醒，看到火煙冒出緊張到行李都沒拿，直接下樓避難。警消到場升起雲梯車，同時疏散旅館內51名住客，並拉起水線迅速撲滅火勢，無人員受困傷亡，但有部分警消未戴上口罩，穿梭在民眾之中清點人數，引發在場民眾質疑恐造成防疫隱患。

據了解，起火時旅館警報器作動大響，旅館內部分民眾聽到警報聲後自發性戴上口罩，下樓避難。警消獲報出動多輛救災車輛趕抵，升起雲梯車、拉起水線進行救災，火勢迅速被撲滅，但部分救災人員疑救人心切，未戴上口罩穿梭現場，與戴起口罩在騎樓等待的隔離民眾形成對比。

▲警消獲報防疫旅館3樓外牆有火煙，立即疏散大樓內51名住客。（圖／記者游宗樺攝）

陳姓民眾表示，上週日自香港來台灣就立即入住，住在8樓房間時就覺得心神不寧，沒想到凌晨竟然真的發生火警，但沒聽到警報聲，得知後趕緊下樓連行李都沒拿，還好人沒有受傷。陳姓民眾則說，13天前從大陸返台，住在12樓時發現火警，往樓下張望看到3樓的位置有起火，立即打電話報警，警消要求他們把門縫塞起來暫時在屋內避難，之後才經人員疏導到樓下避難。

台北市消防局第二大隊大隊長洪超倫表示，警消於凌晨3時11分獲報到場，立即疏散旅館內51名住客，經檢視大樓外觀，在3樓外牆發現火煙冒出，升起雲梯車從高處進行滅火，燃燒面積約1平方公尺，僅房間遭火煙燻黑，並無人員傷亡，確切起火原因有待調查釐清。

▲部分救災人員未戴上口罩，在現場進行人員清點。（圖／記者游宗樺攝）

洪超倫補充，由於起火旅館為防疫旅館，住客全為自國外返台受隔離民眾，事發時立即將他們疏散到樓下騎樓避難，同時清點人數確認無人員受困。火勢撲滅後有通報相關機關前來處理，同時要求在場救災、救護人員都要戴上口罩，避免造成防疫破口。