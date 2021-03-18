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每年7600件跟蹤騷擾案、罰鍰比超速還低　朝野促修跟騷防治法

▲▼立法院內政委員會 內政部次長陳宗彥堵訪 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲內政部次長陳宗彥 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

近年來發生多起跟蹤、騷擾等糾纏行為，後續衍生為重大侵害案件。立法院內政委員會18日審查「糾纏行為防制法草案」，內政部次長陳宗彥表示，據研究有45.9%個案受反覆持續騷擾時間達1年，有24.9%個案時間達3年，內政部研定法案原則包含：糾纏行為（跟蹤騷擾）犯罪化、聚焦性別暴力案類、補充現行法令不足，並納入跨部會合作機制。

立法院內政委員會、衛環委員會18日聯席審查「糾纏行為防制法草案」等15案，內政部報告指出，糾纏（跟蹤騷擾）是針對特定被害人反覆持續的騷擾，據研究，有45.9%個案受反覆持續騷擾時間達1年，有24.9%個案時間達3年，與單次、隨機的跟蹤或騷擾行為特性有別，具有初期危險低、存續時間長的特性。

報告中提及，法案研訂原則有四項，包括糾纏行為（跟蹤騷擾）犯罪化、聚焦性別暴力案類、補充現行法令不足，並納入跨部會合作機制。

民進黨立委羅美玲質詢時批評，去年10月13日內政部提出版本，函報行政院之後，至今仍沒有動靜。陳宗彥說明，目前行政院還在審查階段，因《跟騷法》涉及眾多部會及司法院，需要通力溝通、合作，此外，內政部已於108年推行「警察機關防治跟蹤騷擾案件計畫」，讓民眾所受保護不因法案研訂期間產生空窗期。

國民黨立委魯明哲表示，目前法規對於跟蹤騷擾案件無法源依據，第一線執法人員想幫忙也幫不了，僅勉強可用社會秩序維護法、性騷擾防治法以及家庭暴力防治法，但都有其不足及限制。尤其社維法僅裁罰3千元，罰鍰比超速還低，而性騷擾防治法僅能針對有具體性騷擾的事件做出處置；家暴法的對象僅限於親屬，呼籲內政部儘速修法。

時代力量立委邱顯智則指出，據警政署110受理報案系統統計，以跟蹤、騷擾、糾纏等作為關鍵字過濾，每年高達7600多件，性騷擾包含成立、不成立及撤回的案件數，2019年有863件，而依據社會秩序維護法第89條第二款中「無正當理由，跟追他人，經勸阻不聽者」，每年則僅有個位數，顯示現有規範仍沒辦法完全涵蓋跟蹤騷擾行為。

邱顯智表示，現有規範包括社會秩序維護法、性平三法都是採事後認定，欠缺對於行為的即時介入及事後保護令。陳宗彥說明，現行性平三法應該可以適當處理，但要更明確、強化，同時即時、及早介入，作為預防，而不是只有事後處理。

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