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天乾物燥！雜草公墓火警平均1天11起　彰消：金紙統一燒

▲彰化3月至今雜草及公墓火警已經發生200件以上。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化3月至今雜草及公墓火警已經發生200件以上。（圖／彰化縣消防局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

今年天乾物燥再加上清明節將至，民眾常因祭祖掃墓燃燒冥紙、雜草和燃放鞭炮不慎，引發林野墓地火災事件，讓消防人員為此疲於奔命，據彰化消防局統計自3月以來，光是雜草及公墓火警共有200餘件，平均1天高達11件，消防局呼籲民眾小心火燭、提高防火警覺，焚燒冥紙時，視線不可離開火苗，殘火記得澆熄。

彰化縣消防局為加強山林田野墓地防火安全，已訂定「110年度清明期間消防安全整備計畫」，以落實執行清明節期間各項防火整備工作，並分三階段辦理，並針對往年火災頻率高、地形崎嶇及搶救不易之墓區，研擬因應對策及編排巡邏勤務。

▲彰化3月至今雜草及公墓火警已經發生200件以上。（圖／彰化縣消防局提供）

▲彰化公墓火警。（圖／彰化縣消防局提供）

消防局災害指揮科指出，第一階段自即日起，由消防局協調各鄉、鎮、市公所事先清除各墓地地區周圍雜草，另擇固定處所讓民眾統一焚燒金紙，避免用火不慎造成林野火災。

第二階段自4月2日至4日除派遣消防人車至各主要墓地警戒外，消防分隊也會在現場提供水源及水袋供鄉親掃墓熄滅餘燼，並分發防火宣傳單，以喚起民眾防火意識，提高防火警覺。第三階段4月5日因應民眾於清明節後之連假期間前往掃墓，由各消防分隊執行巡邏警戒勤務。

消防局代理局長邱聰佳特別籲請鄉親，清明祭祖掃墓務必做到「四不二記」，不燃燒雜草、不亂丟菸蒂、不讓冥紙亂飛、不施放爆竹，記得熄滅灰燼、記得要收垃圾。大家隨手、隨時做好火災預防簡單的小動作，就可以避免林野墓地火災發生，若發現林野火災時，應儘速撥打 119火警電話報案，讓我們過一個慎終追遠、平安美好的清明節。

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