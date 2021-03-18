二林分會老大「5億超跑」辦婚禮　警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣刑大查獲天道盟不倒會二林分會會長李俊賢(46歲)，涉嫌暴力取財，教唆成員開車衝撞被害人親友，製造假車禍詐保，同時將陳姓副會長及25名手下成員拘提到案，並向法院聲請扣押3000萬不法所得，澈底瓦解幫派組織，受到縣長王惠美肯定，頒發獎勵金衛冕警方辛勞。

王惠美說，犯嫌以暴力手段恐嚇、放高利貸等，藉事端向被害人取財，影響地方治安，要蒐證很不容易，困難度也很高，但我們的警察同仁們仍能突破困難，查獲集團的首領及成員，也因此獲警政署肯定做為範例。

警方指出，李俊賢16年前是天道盟「二林會」分會長，因涉嫌一起討債糾紛，卻演變成開槍火拚被警方逮捕；5年前曾以5億元超跑，在二林鎮補辦婚禮，風光佔盡媒體版面，創立天道盟不倒會二林分會，並以二林分會會長自居，近年來持續在彰化縣二林鄉、溪湖鎮一帶持續吸收年輕人作為旗下成員，並在天道盟其他成員公祭場合，以「二林不倒會」作為參加單位。

彰化刑大蒐報後發現李俊賢對被害者誆稱所購得車輛係贓車，再率眾多次向被害者恐嚇取財，到被害者住家潑漆，另教唆旗下成員駕車衝撞被害者親友等犯行；另又多次與旗下成員共謀，以假車禍、假造車輛失竊等情形，向保險公司詐領保險理賠金。

▲縣長王惠美前往警局表揚。（圖／記者唐詠絮攝）

刑大指出，天道盟二林不倒會在刑大查獲後，除主嫌及成員共2名遭法院羈押外，向法院聲請扣押裁定不法所得達3千餘萬元，一舉斬斷該分會金脈，澈底瓦解幫派組織，有效保護人民的生命及財產安全，王惠美給予高度肯定及嘉勉。

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