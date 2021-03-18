　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

二林分會老大「5億超跑」辦婚禮　警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照）

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣刑大查獲天道盟不倒會二林分會會長李俊賢(46歲)，涉嫌暴力取財，教唆成員開車衝撞被害人親友，製造假車禍詐保，同時將陳姓副會長及25名手下成員拘提到案，並向法院聲請扣押3000萬不法所得，澈底瓦解幫派組織，受到縣長王惠美肯定，頒發獎勵金衛冕警方辛勞。

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照）

王惠美說，犯嫌以暴力手段恐嚇、放高利貸等，藉事端向被害人取財，影響地方治安，要蒐證很不容易，困難度也很高，但我們的警察同仁們仍能突破困難，查獲集團的首領及成員，也因此獲警政署肯定做為範例。

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照）

警方指出，李俊賢16年前是天道盟「二林會」分會長，因涉嫌一起討債糾紛，卻演變成開槍火拚被警方逮捕；5年前曾以5億元超跑，在二林鎮補辦婚禮，風光佔盡媒體版面，創立天道盟不倒會二林分會，並以二林分會會長自居，近年來持續在彰化縣二林鄉、溪湖鎮一帶持續吸收年輕人作為旗下成員，並在天道盟其他成員公祭場合，以「二林不倒會」作為參加單位。

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照）

彰化刑大蒐報後發現李俊賢對被害者誆稱所購得車輛係贓車，再率眾多次向被害者恐嚇取財，到被害者住家潑漆，另教唆旗下成員駕車衝撞被害者親友等犯行；另又多次與旗下成員共謀，以假車禍、假造車輛失竊等情形，向保險公司詐領保險理賠金。

▲天道盟不倒會二林分會長李俊賢被逮捕。（圖／ETtoday資料照）

▲縣長王惠美前往警局表揚。（圖／記者唐詠絮攝）

刑大指出，天道盟二林不倒會在刑大查獲後，除主嫌及成員共2名遭法院羈押外，向法院聲請扣押裁定不法所得達3千餘萬元，一舉斬斷該分會金脈，澈底瓦解幫派組織，有效保護人民的生命及財產安全，王惠美給予高度肯定及嘉勉。

退伍前一天車禍昏迷！中寮消防役男未恢復意識　彰化分署捐款救急

彰化大停電3hrs引爆怒火！工業區最慘　台電：啟動減價機制

限量「玫瑰粉」大同電鍋來了！3490元→2799元　放在廚房美到仙氣噴發

ET快訊
再破紀錄！22歲男挑戰50字　趁機告白：帶妳一起吃鮭魚
快訊／蛋塔、衛生紙標錯價　蝦皮回應了
立委曝遊覽車「最危險的位置」在這！林佳龍坦言：盡量不坐那
房地合一稅2.0溯及既往　2016年起取得案件將適用
「吳家可鮭」一次帶5正妹！　爽吃壽司郎

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

詭！台中消防車「公墓巡邏」突熄火　巴庫滑落3米邊坡2傷

女騎士搶黃燈90度擊落她　起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

快訊／新北三重銀樓遭搶！3搶匪「埋伏奪金飾」…1到案2在逃

前空姐提油燒夫2重傷！老公清創2次仍未脫險境　爸媽回應了…

快訊／嘉義台1線水上段「3車撞一團」！　2人無心跳命危搶救中

北市館前路男屍死因出爐！警掀開棉被　驚見他骨瘦如柴疑餓死

私賣141萬片搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊老闆員工15人起訴

二林分會老大「5億超跑」辦婚禮　警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

標榜「免刀治小兒麻痺」...中國神醫竟搞不定拇指外翻　驚爆內幕

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

林依晨停工3年拚做人：該試的都試了...　遠距婚姻不難！「有足夠默契.同理心的話」

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

詭！台中消防車「公墓巡邏」突熄火　巴庫滑落3米邊坡2傷

女騎士搶黃燈90度擊落她　起身→扶機車→催油門逃20分鐘：我緊張

快訊／新北三重銀樓遭搶！3搶匪「埋伏奪金飾」…1到案2在逃

前空姐提油燒夫2重傷！老公清創2次仍未脫險境　爸媽回應了…

快訊／嘉義台1線水上段「3車撞一團」！　2人無心跳命危搶救中

北市館前路男屍死因出爐！警掀開棉被　驚見他骨瘦如柴疑餓死

私賣141萬片搶發2千萬疫情財　2口罩國家隊老闆員工15人起訴

二林分會老大「5億超跑」辦婚禮　警掃蕩扣3千萬黑錢送進看守所

標榜「免刀治小兒麻痺」...中國神醫竟搞不定拇指外翻　驚爆內幕

三倍券換現金3／31日截止！　財政部幽默提醒：錯過真的「鮭去來兮」

快訊／北市女國中生情緒激動疑「想輕生」！校方急報案

基隆警改名「超粗大深海鮭魚王」 徐國勇：自己承擔後果

帛琉確診「防疫保單」難理賠！　保險達人：恐有爭議

再破全台紀錄！新北22歲男挑戰戶政系統極限50字　趁機告白：想帶妳吃鮭魚

小禎被盜照賣產品…粉絲受騙上當！　傻眼：認證藍勾勾很難嗎

全台瘋改名當鮭魚！學者：靠2點「無心插柳」換千萬廣告效益

蛋塔、衛生紙標錯價！蝦皮將取消訂單並全額退款　另提補償方案

「張嘴大口吃鮭魚」揪5人狂啃壽司郎　1小時掃105盤現省7400元

蕾菈「心臟被線綁住」諮商2小時都在笑：幼稚園就有輕生念頭

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

社會熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

快訊／武界壩異常放水奪4命！台電蘇姓員工遭起訴

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

即／高雄林園情殺　窗外驚見血瀑布

遊覽車自撞6死4大疑點　煞車痕47米！駕駛：踩嘸剎車

台中孤獨死陳屍1個月　命案清理師善後櫃子搖動

台中賓士撞翻貨車1死1傷！女乘客噴飛亡　駕駛棄車逃

出遊前里長說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

超商男載女友遭賓士車撞擊　女噴飛不治

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」

帳戶被鎖　她一查才知被盜4萬

醫美富少撞死人譙：XX娘　母：不是我兒子講的

更多熱門

相關新聞

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

刑警每天只上班6小時　彈鋼琴還能領加班費！同事怒炸

館長陳之漢去年8月遭遇槍擊，凶嫌劉丞浩與竹聯幫寶和會前會長邵柏傑均查緝到案，警方也在邵嫌的住所扣得許多證物，但後來發還時，一只市價3百萬的手錶不翼而飛，新北刑大一名隊長測謊3次沒過，目前被調職觀察；知情人士爆料，新北刑大一直都有警紀渙散的問題，有些人靠背景就能爽爽過還可以賺加班費。

土開公司連續遭潑漆放炮　黑幫討債「網內互打」

土開公司連續遭潑漆放炮　黑幫討債「網內互打」

天道盟搶竹聯地盤　開戰2天轟22槍

天道盟搶竹聯地盤　開戰2天轟22槍

老家失竊物全找回　周媽媽：子瑜原諒那姐姐

老家失竊物全找回　周媽媽：子瑜原諒那姐姐

昔兇猛太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　

昔兇猛太陽會1年犯11起槍擊案狙殺4人　

關鍵字：

天道盟不倒會刑大

讀者迴響

熱門新聞

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」！爽拿新手機

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

萬元潮鞋當拖鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

快訊／強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面