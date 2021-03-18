打開烘衣機後離開　鐵工回頭驚見40坪工廠陷火海！延燒一旁民宅

▲大觀路一間鐵皮工廠凌晨火警，熊熊火舌從建物竄出。（圖／記者游宗樺攝）

記者游宗樺／新北報導

新北市板橋區18日凌晨1時許，大觀路一段29巷一處鐵皮工廠突然失火，火勢迅速往外竄燒，延燒到緊鄰的一間民宅。警消獲報迅速趕抵，拉出水線控制火勢，同時疏散鐵皮工廠內的2名民眾，據其表示，事發前曾在2樓使用烘衣機，沒想到離開沒多久火勢就燒起來，所幸並無造成人員傷亡。警消初步估算燃燒面積約為40坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

據了解，起火的鐵皮屋作為鋼鋁工廠使用，事發前有人在2樓夾層使用烘衣機，打開電源開關後就離開，幾分鐘後該處卻冒出火煙，嚇得趕緊打電話報警。警消抵達現場，發現鐵皮建物有大量黑煙，屋頂還有火舌竄出，立即拉水線灌救，同時通報人車到場支援。

▲警消拉起水線入內灌救。（圖／記者游宗樺攝）

火勢一度延燒到隔壁緊鄰的民宅，且起火的鐵皮屋內囤放油漆等可燃物，警消不敢大意，拉出多條水線救火，同時搭起鐵梯從高處射水灌救，約半小時後成功撲滅火勢，所幸無人員受困傷亡。

新北市消防局第一大隊大隊長陳志瑋表示，警消於凌晨1時22分獲報後，共出動140名警消、45輛各式救助車輛及8輛水庫車到場救災，並疏散建物內2名民眾，經射水後成功撲滅火勢，並無人員受困傷亡，燃燒面積約為40坪，確切起火原因有待釐清。

▲火勢一度延燒到隔壁民宅，幸未造成人員傷亡。（圖／記者游宗樺攝）

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