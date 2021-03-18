壽司郎緊張了！新北鮭魚倍數暴增至57人　板橋淡水佔半數

▲壽司郎。（圖／台灣壽司郎提供）

記者羅婉庭／新北報導

知名餐廳壽司郎推出活動，只要姓名中有「鮭魚」同音同字，17日、18日可享「全桌（限6人）免費」，沒想到竟引發改名潮，活動首日，高雄市改名民眾數量最多，新北市18日更是倍數暴增，截至中午12點，新北市共有57改名為鮭魚的民眾，板橋、淡水佔半數。

新北市改名鮭魚的民眾有42位男性、15位女性，集中於板橋區共有14人，第二名是淡水區11人，三重區6，中和、新莊區各5人，土城、蘆洲區各有3人、永和區2人，樹林、五股、三峽區各1人。

壽司郎日前公告，17日、18日推出只有兩天的「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中有「鮭魚」同音同字就能全享「全桌免費」，同音的也有享有5折優惠，如果一個字同音也有9折，例如「俞小明、陳小圭」可享9折，「王瑰瑜、陳渝圭」可以享5折，不過優惠折抵一桌限用一次，一桌上限6人，結帳時於收銀櫃台出示可證明本名之證件即可。

由於「鮭魚」兩字太特別，引發許多網友質疑，「到底誰會這樣取名？」不少民眾也笑稱，「壽司郎真的太小看客家人了」、「台灣人貪小便宜的逆襲要來了」。

有趣的是，昨日有一名28歲的陳先生因與他人同姓名，改成「陳愛台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」共36字，也打破最長名字紀錄，今日台南又有一人再打破他的紀錄，全名共40個字。

台南21歲大二學生上午前往戶政事務所改名為「李圭歸瑰規硅閨邽龜鮭魚於瑜餘娛虞盂妤漁愚愉于余蝓腴予輿渝嵎榆算了我想得好累隨便啦」40字，打破全台最長名字的紀錄。

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