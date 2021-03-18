台南限定！他改名「亞太吃鮭魚鮑魚」　手機＋吃到飽＋玩直播全免費

▲台南楊姓男網友改名為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，因除了壽司郎，亞太電信新市仁愛門市、SWAG也推出同名尋人優惠活動。（圖／楊姓網友提供）

記者林悅／台南報導

日本知名迴轉壽司3月17、18日推出「愛的迴鮭，尋人啟事」活動，姓名中只要有「鮭魚」同字就可享「全桌6人免費」，同音也能享5折優惠，台南市17日有13人到戶政事務所改名，18日上午再添7人改名，其中一名楊姓男子特別改名「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，他表示「一個名字滿足我3個願望！」

台南楊姓男網友在臉書社團「爆廢公社二館」表示，「一個名字滿足我3個願望！」他18日特別去戶政事務所將名字改為「楊亞太愛吃鮭魚鮑魚」，因為除了壽司郎以外，亞太電信新市仁愛門市、SWAG也推出類似同名尋人優惠活動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲「亞太電信」的新市仁愛門市也發出「尋人啟事」，即日起至30日止，只要名字與「亞太」同音同字，就送一支NOKIA手機。（圖／翻攝自亞太網站）

SWAG在粉專寫道，19日前姓名有「鮑魚」者，即可在直播間7天免費暢遊；另外，「亞太電信」的新市仁愛門市也發出「尋人啟事」，即日起至30日止，只要名字與「亞太」同音同字，就送一支NOKIA手機。

據台南市政府民政局統計至17日下午5許左右，共13人申請改名，其中北區戶政7人，6男1女，男性年齡從20歲到25歲，女性約35歲。安南戶政2男，分別約21歲、23歲；永康區2人，1男1女，男約24歲、女約30歲；關廟戶政1人，約22歲男；府南戶政1人，約21歲女。

18日上午再添7人改名，北區2男約30歲、38歲。東區1人男約52歲。仁德1男約21歲。歸仁1男約20歲。麻豆1男約23歲。安南1男約41歲。17、18日合計20人改名，其中北區9人最多，年齡最少20歲、最多52歲，17男3女。

珠光粉色超美內外鍋皆為304不鏽鋼