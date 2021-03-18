已改名3次！台中「鮭魚之夢」喊：不後悔…曝生兒子也要叫鮭魚之夢

記者白珈陽、戴若涵／台中報導

日本知名連鎖迴轉壽司「壽司郎」17、18日推出限時2天活動，只要名字出現「鮭魚」的諧音就可享優惠，同音同字者還能免費，活動一出後，不少民眾瘋改名！一名唸中醫系的張姓同學先前已改過2次姓名，但他仍將自己的名字改為「鮭魚之夢」，更笑稱不後悔，以後生小孩也取名為鮭魚之夢，自己就可以改名了。

▲▼「鮭魚之夢」同學已改名3次，表示以後兒子也要取名為鮭魚之夢。（圖／記者白珈陽攝，下同）

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就讀中國醫藥大學中醫系的張姓同學先前曾改過2次名字，但他仍將最後一次寶貴的改名機會獻給壽司郎，將姓名改為「鮭魚之夢」，他表示，第一次改名年紀還小，是由父母更改的，自己也忘記原名是什麼，第二次則改名叫張O盛。

張同學指出，他從17日開始便趁排隊時，揪其他民眾一起用餐，一人酌收200至300元不等的金額，17日只招攬到2人，18日這團則是包含他在內6人全滿，2天下來至少進帳1千400元。

面對記者提問改名是否會後悔，他笑回，「不後悔」，因為可以吃很多鮭魚，只要生小孩之後，再將兒子取名為「鮭魚之夢」，這樣他自己就可以改名了。

依姓名條例第9規定：有下列情事之一者，得申請改名：1、同時在一公民營事業機構、機關（構）、團體或學校服務或肄業，姓名完全相同。2、與三親等以內直系尊親屬名字完全相同。3、同時在一直轄市、縣（市）設立戶籍6個月以上，姓名完全相同。4、與經通緝有案之人犯姓名完全相同。5、被認領、撤銷認領、被收養、撤銷收養或終止收養。6、字義粗俗不雅、音譯過長或有特殊原因。如依前項第6項申請改名，以3次為限，但未成年人第2次改名，應於成年後始得為之。