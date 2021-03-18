台南男大生改40字鮭魚名「我最長」　3hrs後被新北「50字打敗」

▲台南李姓男大生18日上午改名含「鮭魚」兩字在內長達40字的姓名，能吃鮭魚還打破全台最長名字的記錄，但下午隨即被新北22歲男以50字打敗。（圖／李姓男大生提供，下同）

記者林悅／台南報導

台南一名21歲李姓男大生18日上午前往戶政事務所，改名成「李圭歸瑰規硅閨邦龜鮭魚於瑜餘娛虞盂妤漁愚愉于余蝓腴予輿渝嵎榆算了我想得好累隨便啦」40字，打破全台最長名字的紀錄，李男表示可吃鮭魚又破紀錄一舉得，未料這紀錄在下午馬上被打敗，因為新北1名22歲男改名為50字。

日本知名迴轉壽司店推出姓名含有「鮭魚」同音字，即可「全桌免費吃」，活動17、18兩天，意外引起「鮭魚之亂」的改名潮，台南有一名21歲李姓男大生，18日上午前往戶政事務所，改名成「李圭歸瑰規硅閨邽龜鮭魚於瑜餘娛虞盂妤漁愚愉于余蝓腴予輿渝嵎榆算了我想得好累隨便啦」40字，打破全台最長名字39字的紀錄。

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李男說，他把名字改成9個「ㄍㄨㄟ」，其中一個與「鮭」同音字，另外有20個「ㄩˊ」，其中一個與「魚」同音字，可享全桌免費。他說他有看過資料，全台名字最長的紀錄有39個字，所以他既然要改名，就改成40字的名字，打破全台名字最長的紀錄。

李男表示，他小時候已經改過一次名字，這次要改名前有告知家人，家人本來不同意他改名，但他向家人說明解釋，人有3次改名機會，他改名之後，還有1次改回名字的機會，家人才同意，他中午與同學約好，現正在享受「全桌免費吃」活動。

不過這個「全國最長紀錄」保存時間大概只有2小時，稍後新北市一名22歲男挑戰戶政系統中文欄位極限，「陳oo有震天龍砲變身ooooo（遊戲招式名）於二零二一三月十四日與00（女友名）穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」，共50字，打破40字紀錄。

台南市民政局統計，18日上午總共有7人前往戶政事務所改名，分別是北區2人：名字含鮭魚（含姓4字）約30歲男；名字含鮭魚（含姓9字）約38歲男。東區1人：名字含鮭魚（含姓3字）約52歲男。仁德1人：名字含鮭魚（含姓40字）約21歲男。歸仁1人：名字含鮭魚（含姓19字）約20歲男。麻豆1人：名字含鮭魚（含姓3字）約23歲男。安南1人：名字含鮭魚（含姓3字）約41歲男。17、18日統計至18日中午，共有20人改名，其中北區9人最多，年齡最少20歲、最多52歲，17男3女。

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