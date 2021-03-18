朱立倫暗批江啟臣：黨內期待有能力整合地方力量的黨主席

記者羅婉庭／台北報導

國民黨主席選舉逐漸白熱化，沈潛多時的國民黨前主席朱立倫18日至開公益記者會，被視為參選黨主席起手式。朱立倫受訪時表示，黨內期待的國民黨領導人，是有能力整合地方力量、全力監督執政黨，有凝聚力贏得2022的人，因為沒有2022就沒有2024。此言被解讀是針對現任黨主席江啟臣。





▲朱立倫出席「銀光好居」公益合作記者會。（圖／記者李毓康攝）

針對是否同意連勝文主張專職黨主席不選總統？朱立倫於會後受訪回應，不必為自己設框架，也不必為他人設限。現在大家期待的國民黨領導人，就是全力監督執政黨，凝聚大家贏得2022，「沒有2022就沒有2024」。

朱立倫強調，每一個重要議題上，國民黨都要扮演好監督執政黨的在野黨角色，絕對不要對內「正面對決」，用正面態度看每一位黨內同志，就能夠合作，若是用負面角度看彼此，就會很多紛爭。

朱立倫說，他不願介入黨內紛擾，造成紛亂，支持者也最討厭看到國民黨內鬥、相互攻擊、全面對決、終須一戰等等，「我們絕對不做這樣的事情」。

此外，朱立倫上台致詞第一句就說「只要有共同目標一定能合作結盟」，也引發聯想，名為說明自己集結24個公益團體合作，實為指責黨內目前的混亂局勢，強調應團結，砲口一致對外，監督蔡政府的失能。