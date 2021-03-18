女友睡旁邊…工程師翻下床「性侵女友妹」！她崩潰曝：之前也有2次

▲新北一名工程師性侵女友妹妹，還辯稱是對方先在他面前「愛撫自己」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名男子2020年間與女友一同到女友妹的租屋處借宿，不料，他見女友妹睡在床邊地板上，竟動了邪念，趁著對方熟睡時出手性侵。女友妹驚醒喊，「不要」，但仍阻止不了他，最後吵醒姊姊，男子才停手。法院審理後，依強制性交罪判這名男子有期徒刑3年5月。

判決指出，2020年3月7日晚間擔任工程師的男子阿義（化名）與女友幼幼（化名）參加完朋友慶生趴，準備到女友妹妹靜靜（化名）租屋處借宿。3人在房內喝酒聊天，由於靜靜住處空間狹小，她便將床鋪讓給阿義、幼幼，自己睡在床邊地上，沒想到阿義竟趁她熟睡時下床，將她的內褲、外褲都脫掉，以手指性侵得逞。

靜靜過程中被痛醒，驚喊「不要」，但阿義仍無視拒絕，最後吵醒幼幼，氣得對方狂罵，這才停手。靜靜則嚇得躲進廁所，聽見氣憤不已的姊姊咒罵阿義，「你真的是畜生，我沒辦法跟你當家人」，她走出廁所時，向姊姊表示，想出門走走，但遭勸退。

▲靜靜將床鋪讓給姊姊、姊姊男友睡，自己睡地板。（圖／取自免費圖庫pexels）

隔日上午阿義與幼幼離開靜靜住處，靜靜思及阿義先前也曾2度侵犯過她，決定不再忍氣吞聲，報警處理。雖然阿義矢口否認犯行，辯稱是靜靜在他面前做出愛撫動作，他才會出手，是靜靜的舒服呻吟聲吵醒幼幼。

幼幼則證稱，是聽到妹妹舒服的呻吟聲才醒來，法官發現，事發後幼幼曾向妹妹表達歉意，詢問「有沒有其他處理方式？我真的不知道怎樣才好」、「一個是我妹妹一個是本來要結婚的人」，且審理時幼幼已與阿義登記結婚、懷孕8個多月，認為她的證詞有迴護阿義的情形，不予採信。

法院勘驗相關事證後指出，阿義事後多次透過通訊軟體與靜靜道歉，還透過友人匯款20萬元給靜靜，不採信他的說詞，依強制性交罪將他判刑3年5月。