　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

女友睡旁邊…工程師翻下床「性侵女友妹」！她崩潰曝：之前也有2次

▲在桃園市某醫院擔任廚師的張姓男子，前年7月垂涎院內女實習生姿色，竟兩度逼迫其口交性侵得逞。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲新北一名工程師性侵女友妹妹，還辯稱是對方先在他面前「愛撫自己」。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者戴若涵／新北報導

新北市一名男子2020年間與女友一同到女友妹的租屋處借宿，不料，他見女友妹睡在床邊地板上，竟動了邪念，趁著對方熟睡時出手性侵。女友妹驚醒喊，「不要」，但仍阻止不了他，最後吵醒姊姊，男子才停手。法院審理後，依強制性交罪判這名男子有期徒刑3年5月。

判決指出，2020年3月7日晚間擔任工程師的男子阿義（化名）與女友幼幼（化名）參加完朋友慶生趴，準備到女友妹妹靜靜（化名）租屋處借宿。3人在房內喝酒聊天，由於靜靜住處空間狹小，她便將床鋪讓給阿義、幼幼，自己睡在床邊地上，沒想到阿義竟趁她熟睡時下床，將她的內褲、外褲都脫掉，以手指性侵得逞。

靜靜過程中被痛醒，驚喊「不要」，但阿義仍無視拒絕，最後吵醒幼幼，氣得對方狂罵，這才停手。靜靜則嚇得躲進廁所，聽見氣憤不已的姊姊咒罵阿義，「你真的是畜生，我沒辦法跟你當家人」，她走出廁所時，向姊姊表示，想出門走走，但遭勸退。

▲▼生活,臥室,燈光,家具,床,睡眠。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲靜靜將床鋪讓給姊姊、姊姊男友睡，自己睡地板。（圖／取自免費圖庫pexels）

隔日上午阿義與幼幼離開靜靜住處，靜靜思及阿義先前也曾2度侵犯過她，決定不再忍氣吞聲，報警處理。雖然阿義矢口否認犯行，辯稱是靜靜在他面前做出愛撫動作，他才會出手，是靜靜的舒服呻吟聲吵醒幼幼。

幼幼則證稱，是聽到妹妹舒服的呻吟聲才醒來，法官發現，事發後幼幼曾向妹妹表達歉意，詢問「有沒有其他處理方式？我真的不知道怎樣才好」、「一個是我妹妹一個是本來要結婚的人」，且審理時幼幼已與阿義登記結婚、懷孕8個多月，認為她的證詞有迴護阿義的情形，不予採信。

法院勘驗相關事證後指出，阿義事後多次透過通訊軟體與靜靜道歉，還透過友人匯款20萬元給靜靜，不採信他的說詞，依強制性交罪將他判刑3年5月。

ET快訊
「壽司郎一餐破1萬2」明細曝光　吃完還抽號碼！店員結帳笑了
快訊／高雄男砍同居女友再自殺　窗外驚見血瀑布
強度升級！冷氣團恐報到　大變天轉雨時間曝
震撼！詹雅雯確診帕金森氏症　「左腦萎縮」暴瘦8公斤

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

甜美星座專家控前夫外遇！新婚就有妹打來　律師自爆：編故事

新竹透天豪宅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

網路約砲...台北男「找人到家裡激戰」完事秒掏手機拍裸體！下場曝

女友睡旁邊…工程師翻下床「性侵女友妹」！她崩潰曝：之前也有2次

快訊／高雄情殺「窗外驚見血瀑布」　男怒砍女友再自殺雙送醫

蘇花撞山釀6死39傷慘劇　遊覽車司機最快今出院接受調查

快訊／北市中正區「1男陳屍騎樓」！　警拉封鎖線釐清身分中

高雄父子3天未進食！18歲兒扛家計揹車禍賠償陷困境　警募款送暖

IG貼「前男友現任」！23歲女嗆：讓大家去妳家客廳打X　下場慘

獨／高雄狠踹私刑影片曝！打臉警說謊　6煞亮刀擄「砍含羞草男」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

外送100元「燙青菜」倒出僅1小坨 消費者傻眼...闆娘喊：菜會縮水！

比熊犬偷溜出門「小貨車惡意輾過」　吐血身亡...飼主怒報警：跟狗道歉！

《上流》珍妮狠甩河恩星巴掌太解氣！　千書真又動情前夫..朱丹泰出奧步衝康她

為吃免費壽司掀集體改名熱潮！內政部：記住次數免成終身「鮭魚」

台灣老婆快看！Super Junior土味情話來了　東海.銀赫.神童PK…圭賢吐槽：肉麻ＸＤ

甜美星座專家控前夫外遇！新婚就有妹打來　律師自爆：編故事

新竹透天豪宅突起無名火！屋主「求生欲破表…」　2F跳窗逃生

網路約砲...台北男「找人到家裡激戰」完事秒掏手機拍裸體！下場曝

女友睡旁邊…工程師翻下床「性侵女友妹」！她崩潰曝：之前也有2次

快訊／高雄情殺「窗外驚見血瀑布」　男怒砍女友再自殺雙送醫

蘇花撞山釀6死39傷慘劇　遊覽車司機最快今出院接受調查

快訊／北市中正區「1男陳屍騎樓」！　警拉封鎖線釐清身分中

高雄父子3天未進食！18歲兒扛家計揹車禍賠償陷困境　警募款送暖

IG貼「前男友現任」！23歲女嗆：讓大家去妳家客廳打X　下場慘

獨／高雄狠踹私刑影片曝！打臉警說謊　6煞亮刀擄「砍含羞草男」

1天暴增21人！北市全12區「都有鮭魚先生小姐」　大安8人數量最多

「義享天地」將開幕　不畏漢神挑戰首年百億營收

中國大使竟施壓法國議員訪台行　外交部：戰狼外交無法被接受

美韓完成《SMA協定》草簽！南韓負擔軍費調漲13.9%...2個月後生效

孫罹罕見裘馨型肌肉失養症...嬤靠老人年金照顧陷困境　警送暖

24歲人妻瘋跑趴！懷孕忘記誰是孩子爸　酒店產嬰掐死：不能影響我

親子餐廳為了活下去！　1店面分出5間「影子餐廳」

整理貓咪舊照片　媽轉頭見「熟悉燦笑」瞬間淚目：妳是Vodka嗎？

甜美星座專家控前夫外遇！新婚就有妹打來　律師自爆：編故事

咬壞毛毛靴！阿金被抓現行「嘴角下垂」超委屈　網笑翻：真能演

社會熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

林森北路手榴彈炸裂　路人驚嚇狂奔

快訊／武界壩異常放水奪4命！台電蘇姓員工遭起訴

富少撞死人喊「受打擊」！躲記者竟諷：可憐了

台中孤獨死陳屍1個月　命案清理師善後櫃子搖動

遊覽車自撞6死4大疑點　煞車痕47米！駕駛：踩嘸剎車

台中賓士撞翻貨車1死1傷！女乘客噴飛亡　駕駛棄車逃

出遊前里長說出這段話　回程竟真的發生6死車禍

超商男載女友遭賓士車撞擊　女噴飛不治

帳戶被鎖　她一查才知被盜4萬

基隆警跟風改名「超粗大深海鮭魚王」

醫美富少撞死人譙：XX娘　母：不是我兒子講的

快訊／台北市林森北酒店爆炸燃燒！疑酒客打架尋仇

更多熱門

相關新聞

打開烘衣機後離開　鐵工回頭見40坪工廠陷火海

打開烘衣機後離開　鐵工回頭見40坪工廠陷火海

新北市板橋區18日凌晨1時許，大觀路一段29巷一處鐵皮工廠突然失火，火勢迅速往外竄燒，延燒到緊鄰的一間民宅。警消趕抵疏散鐵皮工廠內的2名民眾，據其表示，事發前曾在2樓使用烘衣機，沒想到離開沒多久火勢就燒起來，警消初步估算燃燒面積約為40坪，確切起火原因有待後續調查釐清。

新北在地農村創意行銷講座

新北在地農村創意行銷講座

馬偕醫性侵「受害學妹」深夜發聲　13秒影片訴煎熬

馬偕醫性侵「受害學妹」深夜發聲　13秒影片訴煎熬

萬里隧道區間測速下架　新北警加強取締超速違規

萬里隧道區間測速下架　新北警加強取締超速違規

萬里隧道區間測速下架　加強移動式取締

萬里隧道區間測速下架　加強移動式取締

關鍵字：

性侵新北

讀者迴響

熱門新聞

吃酒店妹意外抓根！大哥下「封口令」打人

網紅吃6170元免錢壽司！狂照曝光

肯德基價格出包　8萬人半夜買爆

30→13°C變天回冬！吳德榮：最強一波

田中發現藍色蛋　他追查：又棄嬰

北市酒店丟自製炸藥　20歲男投案

媽媽爆「你只剩1次」　他改名鮭魚GG了

16歲少年大戰3人妻2hrs！　當場休克喪失性功能

預言「全台鮭魚之亂」結局　律師點名135人：怎麼辦？

震撼！金曲歌后確診帕金森氏症「左腦中度萎縮」

地表最強阿嬤！　10年還債600億元

萬元潮鞋當脫鞋穿　警衛阿伯：來賺BMW重機油錢

「億級男星」0偽裝嗑水煎包！

今來9隻鮭魚！壽司郎店員崩潰對話

開門4小時28名「鮭魚」吃爆壽司郎

更多

最夯影音

更多
波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」

波妞生日圓夢扮公主...賈靜雯虧：她不適合！　爆懷第四胎崩潰喊「放過我好嗎」
遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

遊覽車過彎後突加速乘客噴飛亡　初步鑑識結果：剎車沒有咬死！

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

鮭魚男大生是他！一早改名11點準時衝壽司郎　2天4餐吃爆

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

白俄16歲正妹「首選來台」當模特　讚台灣便當好吃：曾經救了我

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

Selina認「有弟弟追求」慌：不知怎麼開始..　還沒時間約會「拍到在床上我也不認！」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

寵物雲毛毛商城換季5折區

寵物雲毛毛商城換季5折區

【出清5折】寵物雲毛毛商城全面換季出清中

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面