馬偕醫性侵「受害學妹」深夜發聲　13秒影片訴煎熬

記者葉國吏／綜合報導

一位女網友在臉書指控遭台北馬偕醫院「主治醫師學長」性侵，引起社會關注。女網友在16日深夜首度發聲，她上傳13秒影片，影片中她唱一段「夜裡傳來無人知曉的哭泣聲」歌詞，來訴說自己的心情。

▲馬偕醫院主治醫師遭指控性侵學妹，引發社會關注。（圖／記者季相儒攝）

回顧整起事件，女學生日前在臉書發文，表示自己在醫院遭到Dcard認識的學長性侵。女學生透露，當時她到醫院候診，學長便帶她到醫院樓梯角落性侵，甚至還說「妳的技術不錯欸」，讓女學生崩潰、癱軟跌坐在加護病房門禁區外。

事發後馬偕院方二度發表聲明，表示會配合警方調查，若結果如被告所述非純聊天，最嚴重依院規處分可免職。

▲被害學妹16日深夜發文。（圖／記者葉國吏翻攝）

而該女網友16日曾接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，事發後她心情大受打擊甚至罹患創傷後壓力症候群，更覺得相當對不起穩定交往快一年男友一度想結束自己生命，好險男友阻止將她緊急送醫才沒釀成遺憾。

16日深夜，女網友臉書再度發文，寫下以下文字：

誰能體會我的煎熬

在這角落 我被犧牲

命運翻騰誰能知曉

不幸的歌 勇敢發聲

卻引來酸民謾罵咆嘯聲

卻引來冷酷無情質疑聲

我多想 我只想

不要再看到有人犧牲

門禁外多冰冷

內心有多可恨

夜裡傳來無人知曉的哭泣聲...

同時女網友也首度發聲，臉書上傳一段13秒影片，影片中她唱著「夜裡傳來無人知曉的哭泣聲」來訴說她的心情。