警捉到通緝犯...反思決定丟出「好人卡」　南來北往跑整天

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社會 社會焦點 保障人權

警方逮通緝犯並護送返程 背後有這暖心原因

▲警方將單親爸孔男送至屏東地檢署開庭。（圖／大園警分局提供）

▲警方將單親爸孔男送至屏東地檢署開庭。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

33歲的孔姓男子因詐欺案件遭到屏東地檢署通緝，警方於16日前往其住處查緝，發現孔男獨自撫養一名7歲幼子且家境不佳，若送他至屏東將沒有多餘的錢可搭車北上，幼子無人照顧。警方考量孔男的困境後，除依規定將他送至屏東地檢署歸案外，並順路送他回桃園讓他能節省一段車資，提早回家照顧孩子。

▲警方得知孔男困境更破例的順道載回桃園以利照顧幼子。（圖／大園警分局提供）

▲警方得知孔男困境更破例的順道載回桃園以利照顧幼子。（圖／大園警分局提供）

警方表示，孔姓男子4年前在屏東從事權利車仲介工作，但因一起買賣糾紛，孔男被連帶提告詐欺，孔男也多次至屏東地檢署開庭，但因孔男到臺北工作，沒有收到相關司法文書，因此未繼續出庭，導致他在月9日被屏東地檢署通緝，孔男直到警方找上門才知道自己成了通緝犯。

孔男向警方表示，目前僅靠著打零工獨自撫養年幼的孩子，到屏東出庭後也沒有多餘的車錢能搭車回家，擔心孩子無人照顧，令他相當苦惱。埔心派出所副所長廖崇孝、警員林彥寗，得知孔男的處境後深感同情，除依規定將孔男解送至屏東地檢署歸案外，並特別破例等孔男開庭結束後，順路送他回桃園，警方於下午1點出發至屏東，晚上9點30分即回到桃園，暖心舉動令孔男感動。

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