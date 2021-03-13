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高市警連3日「擴大臨檢」！新興分局一晚逮3酒駕1通緝犯

▲▼ 新興分局配合市警局政策實施擴大臨檢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局13日執行全國性同步擴大臨檢，共查獲酒後駕車案3件3人。（圖／記者黃子倩翻攝）

記者黃子倩／高雄報導

為貫徹打擊犯罪的決心，高雄市警局10日起規劃連續3天執行擴大臨檢，除針對轄區易滋事的營業場所強勢臨檢，並於周邊重要交通要道實施「閉鎖式路檢」，臨檢及路檢聯合執行，大幅提高見警率及警察執法威嚇力。

新興分局13日執行全國性同步擴大取締「酒後駕車」，結合擴大臨檢專案，為達到「精準執法」的目的，利用酒駕資料庫大數據分析出轄內易發生酒駕路段及時段，擇定於中山路段及五福路段2點執行路檢，並於周邊佈署機動攔檢警組，天羅地網般的優勢警力讓違法者無所遁逃，經過此番擴大臨檢，共計查獲酒後駕車案件3件3人，並緝獲一名33歲的郭姓通緝犯！

▲▼ 新興分局配合市警局政策實施擴大臨檢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局13日執行全國性同步擴大臨檢，共查獲酒後駕車案3件3人。（圖／記者黃子倩翻攝）

新興分局長戴台捷表示，酒駕上路害人害己更傷財，生命無價、賺錢不易，呼籲駕駛人切勿酒後駕車，如有飲酒可多利用指定駕駛、代駕服務或搭乘計程車等方式返家，避免發生交通事故，危及自身及他人安全，而為展現警方維護治安之決心，新興分局將持續於所轄易發生酒駕路段強力執法，並同步規劃威力臨檢掃蕩結合閉鎖式路檢之執勤方式，力拚治安。

▲▼ 新興分局配合市警局政策實施擴大臨檢 。（圖／記者黃子倩翻攝）

▲新興分局13日執行全國性同步擴大臨檢，共查獲酒後駕車案3件3人。（圖／記者黃子倩翻攝）

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