通緝犯情侶檔租屋藏匿　1人發病死亡露餡！她出借身分證下場曝

▲桃園市向姓女子前年底將身分證件借給一對通緝犯情女檔租用套房藏匿，其中林姓女通緝犯去年6月身亡，警方報驗時發現其具通緝身分，向女因而被起訴。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市向姓女子前年底因彭姓男子向其商量借用身分證以供租用套房居住，向女明知彭被通緝，但仍然出借身分證供其在新竹縣湖口鄉租用套房與同遭通緝的林姓女友藏匿，未料，去年6月間林女突然發病，送醫後不治身亡，警方報驗後才發現林女具通緝身分，輾轉獲悉借用身分證件的向女涉嫌藏匿人犯；桃檢偵訊時，向女坦承不諱，檢方16日偵結依藏匿人犯罪嫌將向女聲請簡易判決處刑。

檢警調查，25歲的向姓女子明知彭姓男子因案遭通緝，2019年11月間，彭男拜託向女商借身分證給其林姓女友在新竹縣湖口鄉租用套房，向女同意借出身分證與健保卡，彭與林姓女友以向女身分在湖口鄉租屋藏匿。

未料，去年6月14日下午，林女疑因身體重病發作，彭男擔心通緝身分被發現，急忙找來張姓友人協處將林女送醫急救，但林女送醫急救不久仍宣告不治，警方調查死亡案報請檢察官相驗時，赫然查出林女具通緝犯，輾轉查出向女竟將自己的身分證與健保卡出借給彭姓通緝犯租屋之內情，新竹地檢署移轉本案至桃檢偵辦，檢方偵訊向女時坦承出借其身分證給彭姓通緝犯租屋藏匿，檢方偵結依藏匿人犯罪嫌向地院聲請簡易判決處刑。

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