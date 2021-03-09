窮夫騎車70公里載癌妻看病！警攔截喊：你是通緝犯　結局超展開

▲萬姓男子8日上午從新竹市騎車載妻至林口長庚醫院看診，回程行經桃園區時被員警攔查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

萬姓男子8日上午騎車載妻經過桃園區中山路時被員警攔查，查出竟是詐欺通緝犯，萬聲稱妻子罹患重病需回林口長庚回診，但夫妻倆身上僅剩7元，為省車錢才從新竹騎車往返，他不知道自己被通緝；員警先將萬妻護送至內壢車站搭車，並代買車票與麵包，請站務人員協助搭車，再將萬帶回派出所偵訊後押解桃園地檢署歸案。

桃園警分局指出，8日上午11時許，桃園警分局中路派出所警員郭柏宏、林玄評在桃園區中山路巡邏時，發現58歲的萬姓男子騎車雙載1名女子，由於精神萎靡，員警上前攔查詢問，結果發現萬男竟遭桃園地檢署因詐欺案被通緝中，萬辯稱不知道自己被通緝。

▲萬姓男子8日上午從新竹市騎車載妻至林口長庚醫院看診，回程時被員警攔查詢問。（圖／記者沈繼昌翻攝）

萬男聲稱，之前曾向友人借錢未還，可能被對方提告，自己原本住在中壢區，後來搬至新竹市定居，他沒收到桃檢寄來的傳票等公文；因妻子罹患重病需定期回醫院看診拿藥，但家中經濟拮据才想騎車省錢，但看完診後，夫妻倆身上僅剩7元。

▲桃園警分局員警護送萬妻至內壢火車站，協助購票搭車返回新竹家中。（圖／記者沈繼昌翻攝）

萬男同意配合警方製作筆錄，但希望先幫忙送妻至車站搭車返回新竹，員警先護送萬妻至內壢火車站代為購票搭車，並請站務人員協助上車，臨行前還贈送麵包與飲料，確認順利搭車後才返回。

萬男經員警做完筆錄後解送桃檢歸案，檢察官訊問後無保釋回，員警送萬將機車牽回時，還贈送油資，另外再準備麵包與飲料，囑咐萬日後要留意司法文書公文，以免類似狀況再度發生，萬則感謝再三，騎車返回新竹。

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