謝佩芬：國民黨上下都跟黃士修站在一起　「韓國瑜也簽了」

▲民進黨發言人謝佩芬。（圖／記者陶本和攝）



記者陶本和／台北報導

關於重啟核四的公投，民進黨發言人謝佩芬17日表示，確實是由黃士修所發起，但「國民黨全黨上下都跟黃士修先生站在一起」，像是之前國民黨的總統候選人韓國瑜也有簽署重啟核四公投，國民黨革實院院長羅智強推重啟核四公車，也邀前總統馬英九、行政院長江宜樺一起參與，所以「國民黨現在是要切割韓國瑜、羅智強、江宜樺、馬英九嗎？」

謝佩芬表示，國民黨主席江啟臣不只是國民黨的主席，也是台中市的立委；台中市長盧秀燕說，「重啟核四不可以在台中」，但馬英九在媒體問他說，重啟核四在台中問題時，他回答說，「應該要」。

謝佩芬指出，到目前為止還沒有聽到江啟臣就這件事情明確的表態，他不只是國民黨主席，也是台中市的立委，難道不需要跟台中市民講清楚，說他對於重啟核四在台中的議題，有沒有什麼想法和態度，但他一再隱瞞、避而不答，到現在已經超過144個小時了。

另外，關於江啟臣對重啟核四議題的立場，謝佩芬說，這件事情是需要跟人民說清楚的，相較之下，國民黨的發言人如果說，在這麼多人，不管是馬英九、韓國瑜、羅智強等等，都已經表態重啟核四的情況之下，還說是民進黨在栽贓，這是睜眼說瞎話，是欺騙人民看不懂嗎？