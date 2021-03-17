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大陸祭「農林22條」吸引台灣人才　農委會吐無奈：很難避免

▲▼農委會。（圖／記者許展溢攝）

▲陳駿季認為，很難避免從公部門退休的「一般人士」把技術帶到大陸。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

大陸3 月1日起暫停進口台灣鳳梨，今（17日）對台灣宣布將祭出「農林22條措施」，要吸引台灣人和與台灣企業到大陸發展農業林業相關領。農委會副主委陳駿季表示，政府有禁止赴大陸投資的409項，包含了農業，但至今沒開罰過，且若從公部門退休的人想要把技術帶過去，其實「很難避免」。

國台辦發言人朱鳳蓮表示，該措施與先前惠台31條、26條一脈相承，進一步為台胞台企參與大陸農業林業高品質發展及鄉村振興提供同等待遇。朱鳳蓮說，「農林22條措施」有三大特點：一是立足新發展階段。隨大陸加快實施農業林業高品質發展及鄉村振興戰略，台胞台企在大陸農業林業領域發展擁有更光明的前景和更多的機遇。

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陳駿季說，409項中都是一直在持續滾動式檢討，其中就有禁止鳳梨，而「植物品種及種苗法」第51條，一樣禁止輸出入，目前沒發生過違反409規範而遭罰，雖然之前有些案例是透過其他部會轉給目的事業主管機關，但最後都沒祭出罰則就是「證據力不夠強」，必須掌握「強烈證據」，不能只是從一個網站或其他方式處理。

▲金鑽鳳梨在萬巒包裝場包裝銷往日本 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

▲陳駿季舉例，農試所所長掌握很多技術資源，離職要去大陸都要報備 。（圖／記者陳崑福翻攝）

陳駿季提到，以研究角度來看，無法規範的是「技術在人」，有可能變相大外流，以現在農作物栽培，搭配品種，針對品種特性，建立一套專門建立適合品種的管理方法，農民將技術外流到大陸種植，除非連品種一起帶過去，否則用台灣技術，大陸的品種，估計要完全調整到好，也要2、3年時間。

而過去有很多退休人員被挖到大陸或東南亞，是否會管制？陳駿季說，最主要管制是公部門，投資管制是管產業，屬於私部門，如果是禁止投資部分，實際從事經營某產業，除非不列名，不然一列名就是違反禁止投資項目。至於退休部分，只要這個人一脫離公部門，等於是「一般人士」，只能從另外一個方式讓他們了解，「帶去出對國內產業不好」， 但他說了兩次這「很難避免 」。

陳駿季以農試所所長舉例，所長可以掌握很多技術資源、來源，但離職後，假設要去大陸都要報備，核准才能，三年為一期，三年過了還要重新申請看是不是不需要報備，會看當時掌握的技術是不是核心關鍵，去其他國家也要報備？陳駿季指出，「出國報備最主要都只針對大陸」。

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